Latina, diminuiscono i casi di contagio da covid, crescono i decessi: 5 morti al Goretti

LATINA – Scendono i casi di positività al Covid in provincia di Latina, che sono stati 59 a fronte però di un minor numero di tamponi eseguiti nella giornata di domenica, ma aumentano i decessi al Goretti: sono stati cinque nelle ultime 24 ore , quattro dei quali di pazienti residenti sul territorio pontino: uno a Latina, due a Sabaudia e uno a Terracina. IL paziente più giovane aveva 27 anni, gli altri 49, 66, 84 e 101 anni. Dall’inizio della pandemia in provincia di Latina sono morte per covid oltre 500 persone e nel Lazio 7721.

I casi presenti sul bollettino di oggi, 4 maggio, sono emersi ad Aprilia 3, Campodimele 2, Cisterna di Latina 2, Fondi 12, Latina 13, Monte San Biagio 1, Pontinia 2, Priverno 2, Sabaudia 4, San Felice Circeo 1, Sermoneta 7, Sezze 2, Terracina 8.

Le guarigioni sono state 233. Un solo caso tra i nuovi positivi ha richiesto il ricovero.

VACCINAZIONI – Nella Asl di Latina sono state somministrate nelle ultime 24 ore 2683 dosi di vaccino, in linea con la media più sostenuta dell’ultima settimana.

L’Unità di Crisi della Regione Lazio ha fornito intanto il nuovo report sulla campagna vaccinale aggiornato al 3 maggio: il 28,13% della popolazione target (over 16 anni) ha ricevuto la prima dose e il 13,42% ha completato il percorso vaccinale. Per gli over 80 il 91,79% ha ricevuto la prima dose, per gli over 70 l’80,35% e per gli over 60 il 68,86%. Al momento le somministrazioni effettuate sono 2 milioni, 53mila e275, 141mila delle quali riferite alla Asl di Latina. Riguardo alle prenotazioni, invece, si è arrivati ad un totale di un milione e 487mila, 109mila delle quali sul territorio pontino.

Attiva la prenotazione online per la fascia di età 57 e 56 anni.