Il Liceo Manzoni dedica uno spazio alla prof Donatella Galeotti

LATINA – Un’aiuola del cortile del Liceo Manzoni di Latina sarà dedicata a Donatella Galeotti. Si chiamerà Over the Rainbow, come hanno deciso gli studenti che avevano creato un legame speciale con la professoressa scomparsa il 7 aprile improvvisamente all’età di 58 anni, per un’emorragia cerebrale. Nello spazio scelto è stato piantato un albero e fatta realizzare una targa che sarà scoperta sabato 29 maggio alle 10,30. Quel giorno gli studenti leggeranno alcuni pensieri e suoneranno musica. L’idea dei ragazzi, fortemente sostenuta dalla scuola diretta dalla professoressa Paola Di Veroli, è quella di realizzare un punto di incontro, di riflessione e soprattutto un punto di inclusione. Proprio quello che ha sempre voluto rappresentare, nel suo lavoro con gli alunni, la docente.