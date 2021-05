Stefano Furlan: “L’arte per aiutare i ragazzi a superare le fragilità dovute anche alla pandemia”

LATINA – Fabio Gianfreda sarà ricordato con un progetto dedicato a giovani appassionati di arte, proprio come lo era lui. “Io sono Enea nasce in seguito a un evento tragico, ma di quell’evento vuole prendere la parte più luminosa: il grande talento di un giovane scomparso”, racconta in una nota Stefano Furlan di Latitudine Teatro, la scuola nella quale Fabio di stava formando come attore e che con altre realtà di Latina ha fondato il Clap, il centro di formazione di Arti Performative. “Da qui la prima iniziativa legata al progetto e cioè premiare il talento di due giovani artisti di età compresa tra i 18 e 24 anni, con una borsa di studio in canto e una in recitazione”.

Usare dunque l’arte per sostenere giovani dotati di talento artistico “in un momento di profonda incertezza causata dagli effetti della crisi pandemica da Covid19, premiando in particolare la passione di giovani artisti che hanno sicuramente risentito dell’attuale contingenza o che comunque vivono un momento delicato della loro esistenza legato a incertezze e dubbi sul proprio futuro, non solo artistico”, spiega l’artista.

Un ruolo fondamentale nell’iniziativa lo hanno avuto i genitori di Fabio, Lisa Perillo e Marco Gianfreda donando le due borse di studio messe ora a bando dal Clap.

“Con questo bando il CLAP intende supportare giovani talenti nel loro percorso di formazione artistica; creare una vetrina in cui i giovani artisti possano raccontarsi e presentare sé stessi e la loro vocazione artistica; promuovere lo sviluppo dell’espressione artistica presso quelle categorie sociali che spesso sono le meno avvantaggiate perché ancora in fase di crescita individuale e alla ricerca di stimoli legati al consolidamento della coscienza di sé”, aggiunge Furlan.

INFO – Per l’anno accademico 2021/2022 ci sono una borsa di studio per un corso di formazione in Recitazione e una borsa di studio per un corso di formazione in Canto. I corsi si svolgeranno presso la sede del CLAP in via Don Carlo Torello 118 a Latina (LT).

Si può scrivere a: iosonoenea.clap@gmail.com o telefonare al 333 28 54 651