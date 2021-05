Oroscopo del giorno 12 Maggio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia, si annuncia un’atmosfera piuttosto elettrica: non è un buon momento per cercare soluzioni ai problemi quotidiani. Single: evitate le discussioni in contraddittorio per non rischiare di far allontanare il vostro prescelto. Professionalmente è meglio adottare un atteggiamento di ripiego: è meglio non partecipare ai dibattiti attuali perché si sarebbe tentati di provocare gli altri e ciò ovviamente si rivelerà a vostro svantaggio. Per quanto riguarda la salute non siete di buon umore e potreste sentirvi confusi: cercate di trovare un po’ di tempo per rilassarvi. A breve vedrete il lato positivo della vita.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, tutto va per il meglio: insieme al partner pensate di fare dei cambiamenti interessanti che riguardano il futuro. Potrebbe trattarsi di matrimonio, un bambino o acquistare la casa dei vostri sogni. Single: avrete le risorse necessarie per attirare l’attenzione del vostro prescelto. Professionalmente dovreste organizzare meglio il vostro lavoro. Tuttavia, avrete il potere di persuasione e potreste mettere in pratica alcune delle vostre idee. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene, ma dovreste prestare più attenzione ai segnali mandati dal vostro corpo. Un po’ di riposo non vi farebbe male.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni di voi stanno attraversando un periodo di profonde transizioni e la Luna potrebbe indicare una significativa consapevolezza dei problemi di coppia che dovreste chiarire. Single: questo aspetto astrale non è molto favorevole agli incontri ed è possibile che molti di voi siano totalmente assorbiti da un’altra area della vita. A lavoro dovreste cercare di prendere di più in considerazione l’opinione dei vostri colleghi e cercate di essere più flessibili nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, cercare di vedere la vita da un punto di vista positivo vi aiuterebbe a migliorare sia lo stato d’animo che il morale: prendetevi del tempo per riflettere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. Le coppie potrebbero avere dei disaccordi temporanei, tuttavia, avrete la possibilità di risolvere i conflitti grazie all’aspetto astrale. Dovete solo parlare col partner e spiegargli il vostro punto di vista. Single: incomprensioni o imbrogli possono accadere anche nei primi giorni dopo un incontro. Se vi sentite confusi, sarebbe saggio aspettare un po’. Professionalmente sarete distratti da questioni personali: secondo la disposizione planetaria, ad esempio, molti di voi trascorreranno più tempo a chattare che a lavorare. State attenti alle conseguenze. Per quanto riguarda la salute, siete soggetti ad alcune tensioni nervose o a dolori muscolari: prendetevi più tempo per riposare.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. In coppia la routine non vi soddisfa più: è necessario apportare dei cambiamenti. Potreste proporre al partner una piccola vacanza: avrete l’opportunità di passare più tempo insieme e di pensare ai passi da fare. Single: avrete le risorse necessarie per attirare l’attenzione del vostro prescelto. Professionalmente lo spirito di squadra è sotto i riflettori: la coesione e l’investimento di tutti porteranno a risultati positivi. Per quanto riguarda la salute vi sentite meglio sia fisicamente che mentalmente. Godetevi questa rinnovata vitalità per assaporare la vita.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, potreste decidere di parlare apertamente col partner e fargli capire quali sono le vostre aspettative. Sarà grato di conoscere i vostri sogni e diventerà molto più affettuoso. Single: dovreste essere più comunicativi e più socievoli per attirare le giuste attenzioni. Professionalmente siete creativi, ispirati e molto produttivi: le buone idee illumineranno la giornata. Per quanto riguarda la salute, l’influenza di Marte è favorevole alle attività fisiche. Dovreste provare qualche sport per ricaricare le vostre batterie e potreste persino notare un miglioramento del sonno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in quinconce con Plutone nel vostro segno ed annuncia un episodio a causa del quale potreste sentirvi un po’ indifesi o addirittura non amati dal partner. Sarebbe opportuno cercare di capire se è la realtà o solo un’apparenza. I single preferiranno rimanere in disparte e riflettere sulla loro situazione. Professionalmente, le cose procedono sulla giusta strada ed a breve dovreste avere dei buoni risultati: siete ottimisti e ben motivati. Per quanto riguarda la salute, invece, dovreste prendervi del tempo per capire a fondo le necessità del vostro corpo e cercare di imporvi uno stile di vita più equilibrato.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in quadrato con Venere nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata piuttosto difficile: vi sentite trascurati ed un pochino delusi. Non lasciate che la tristezza guadagni terreno: cercate di sorridere e vi sentirete un po’ meglio. Single: se sentite la solitudine come un peso, non preoccupatevi, non durerà a lungo. A lavoro niente sembra andare secondo le vostre aspettative: meglio fermarvi un po’ a riflettere per riprendere in mano la situazione. Per quanto riguarda la salute dovreste rilassarvi il ​​più possibile e cambiare idea regolarmente per evitare di concentrarvi solo sulle aree oscure.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, alcuni avranno la sensazione di essere esclusi dal partner, gli altri sentiranno un leggero senso di disagio. Sarà necessario dialogare ed esprimere le vostre emozioni per dissipare tutti i dubbi. Single: potreste avere qualche dubbio sulle intenzioni di una persona che vi piace. Cercate di capire meglio la situazione prima di prendere una decisione. Professionalmente, qualcuno dei collaboratori potrebbe farvi ritardare nei vostri progetti: individuate la causa prima che sia troppo tardi. Per quanto riguarda la salute, vi sentite pesanti e stressati: passate un po’ di tempo in un posto che amate, godetevi i grandi spazi aperti e rilassatevi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Nettuno nel vostro segno. In coppia potreste sentirvi insoddisfatti emotivamente. Cercate di parlare col partner senza colpevolizzarlo di tutte le vostre mancanze. Single: sarà una giornata piuttosto tranquilla. Anche se non riceverete alcuna notizia, cercate di pensare positivamente. A lavoro, potreste perdere il vostro senso dell’organizzazione ed avrete qualche difficoltà a gestire le responsabilità. Calmatevi e restate obiettivi. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale avrà un’influenza negativa sul vostro morale. Sarebbe saggio cercare di liberare la vostra mente dai problemi quotidiani e passare un po’ di tempo da soli per riflettere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in trigono con Saturno nel vostro segno. In coppia il partner preferisce le uscite con gli amici facendovi diventare sospettosi. Cercate di chiarire i vostri dubbi ed esternate le vostre emozioni per ottenere alcune risposte. Single: non è una giornata favorevole per i nuovi incontri. Cogliete l’occasione per fare ordine nei vostri pensieri. Professionalmente potrebbe essere necessario prendere delle decisioni difficili per quanto riguarda i vostri collaboratori. Non dimenticate di chiedere consigli ad una persona di fiducia. Sulla salute, avete bisogno di pace e serenità: allontanatevi un po’ da tutti i problemi e cercate di rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, avete un rapporto molto forte: vi sentite rassicurati e siete in sintonia col partner. La fiducia e la complicità saranno le parole d’ordine. Single: dovreste avere più fiducia in voi stessi ed esprimere i vostri pensieri; non avete nulla da perdere. Professionalmente, l’aspetto astrale sottolinea la vostra serietà: sarete in grado di superare i vostri limiti lavorativi. Per quanto riguarda il benessere potreste avvertire qualche disturbo a livello fisico. Sarebbe opportuno riorganizzarvi in modo da concedervi più tempo per badare alla vostra salute e per riposarvi come si deve.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.