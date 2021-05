Uomo morto nel camion carico di cocomeri, la verità nel cellulare

LATINA – Il telefonino del giovane tunisino trovato morto tra i cocomeri in un camion proveniente dalla Tunisia e arrivato in una delle sedi dell’azienda San Lidano sulla Migliara 47 a Pontinia conterrebbe le informazioni utili alla ricostruzione della tragica vicenda. Dopo la scoperta da parte dell’autista e dei magazzinieri del corpo ormai privo di vita in uno dei contenitori presenti all’interno del camion, che era stato sigillato alla partenza dalla dogana tunisina, parla l’azienda.

“E’ doveroso richiamare l’attenzione su quella che è l’assoluta centralità della questione, ovvero la perdita di una vita umana, presumibilmente un trentenne, che ha tentato, attraverso un viaggio disperato, di poter conseguire la speranza di una vita migliore in un altro Paese “, scrivono in una nota i titolari dell’azienda che ha patrocinato anche una serie di iniziative in partnership con missioni benefiche in Mozambico inviando beni materiali e offrendo sostegno economico per la costruzione di infrastrutture per l’agricoltura.

L’azienda comunica l’intenzione di “assumere anche l’eventuale costo per il rientro della salma nel Paese d’origine”.

Intanto è attesa l’autopsia sul corpo che chiarirà le cause del decesso.