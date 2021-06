Ciao scuola, con Jerusalema balla e saluta l’anno tutta la Volta di Latina

LATINA – Hanno deciso di salutare l’anno scolastico sulle note di Jerusalema: alunni, docenti, personale di segreteria e collaboratori scolastici della scuola media Volta di Latina, in via Botticelli, hanno ballato al ritmo della musica di Master KG per lasciarsi alle spalle l’anno del covid. Un pezzo, quello scelto, reso popolarissimo da Tik Tok e che “è stato simbolo di resilienza contro la pandemia, ma è anche simbolo di ripartenza”, ha spiegato la professoressa Bove presentando il video finale del lavoro.

Un’iniziativa che arriva al termine di nove mesi segnati da tante restrizioni, con una parte delle lezioni svolte forzatamente in Dad, alcune attività rese impossibili dall’emergenza sanitaria e tante quarantene che hanno messo a dura prova la scuola nella speranza di avere davanti un futuro di “vicinanza”.

Alla Volta, nessuno si è tirato indietro e ne è nato, anche grazie all’autoironia degli adulti, un divertente video di backstage. Quindi, al termine delle prove, i ragazzi delle terze hanno cantato e ballato nel piazzale della scuola distanziati di un metro l’uno dall’altro come prevedono le norme anticovid, in una coreografia che invita all’ottimismo.

Un’iniziativa corale, un progetto non facile realizzare, ma l’obiettivo è stato centrato. Se ne consiglia la visione cliccando sugli hyperlink o sulla pagina Fb Ic Volta Latina.