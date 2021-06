Covid, 28 nuovi casi e un decesso a Priverno

LATINA – Sono 28 i nuovi casi di covid segnalati nel bollettino della Asl di Latina insieme al decesso di un paziente di Priverno. Nel giorno della Festa della Repubblica che ha insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana anche due medici della Asl di Latina impegnati in prima linea nella gestione della pandemia, si mantiene stabile la curva. Al crollo registrato ieri e riferito ai tamponi eseguiti domenica, serialmente più bassi rispetto agli altri, segue il ritorno ad un numero di casi perfettamente in media con l’ultima settimana.

I casi sono emersi ad Aprilia 7, Cisterna di Latina 4, Fondi 2, Formia 1, Gaeta 4, Itri 1, Latina 2, Minturno 1, Priverno 1, Sermoneta 1,

Sezze 1, Sperlonga 1, Terracina 3.

I nuovi positivi dal 26 maggio al 1 giugno sono stati 182, 2 i decessi, 1231 i guariti, 18 i ricoveri e 27011 le vaccinazioni eseguite sul territorio provinciale. In discesa casi, ricoveri e decessi che la settimana precedente erano stati un totale 313, tre i decessi, 20 i pazienti ricoverati.

Nelle scuole, sempre nell’ultima settimana, si è registrata una drastica riduzione con appena 18 studenti e 3 docenti positivi e solo 9 classi in quarantena, passando dai 191 positivi nell’ultima settimana di aprile ai 17 emersi nell’ultima di maggio.

VACCINAZIONI – Mentre è in corso, e proseguirà fino a domani, la vaccinazione dei 31mila maturandi del Lazio che hanno colto l’opportunità offerta dalla Regione Lazio, 4mila dei quali sul territorio pontino, da oggi al 6 giugno c’è anche l’Open Week Astrazeneca over 18 con ticket virtuale, e intanto in queste ore è stato raggiunto nel Lazio il totale di 3 milioni e 442mila somministrazioni, 246mila delle quali riferite alla Asl di Latina. Numeri destinati ad aumentare sul territorio pontino grazie all’attivazione dei due nuovi hub, nei padiglioni dell’ex Rossi Sud e all’Abbvie di Campoverde e all’ulteriore che sarà aperto lunedì a Formia presso il Centro commerciale Itaca.