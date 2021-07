Campagna green, tre velisti di Terracina circumnavigheranno l’Italia: da Genova a Trieste

TERRACINA – Tre giovanissimi istruttori di vela dell’Associazione Sportiva “Oxyene Sail”, membri della Tri-Este crew, soci del Gruppo Marinai d’Italia di Terracina e soci onorari del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” partiranno per un viaggio in barca a vela ad impatto zero che da Genova circumnavigherà lo Stivale fino ad arrivare a Trieste. Sono Simone Cervelloni, Lapo Salvatelli e Benjamin Wender, amanti della vela e dell’andare per mare, oggi ideatori del progetto «CAMBIAVENTO».

In 60 giorni circa toccheranno 40 porti percorrendo un totale di 1580 miglia nautiche fermandosi anche a lungo le coste del Lazio: settima tappa Santa Marinella per proseguire ad Anzio/Nettuno, Terracina, Ventotene/Ponza e Gaeta/Formia. L’obiettivo – spiegano – è navigare a impatto ambientale zero, raccogliendo dati sui rifiuti flottanti in mare, attraverso l’utilizzo di un protocollo standardizzato, a livello europeo, il MedSeaLitter 2019 (già sperimentato a livello nazionale da ISPRA e altre associazioni/centri di ricerca come Legambiente), sotto il coordinamento del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”. Sono stati formati dalla dottoressa Annalaura Rossi, ecologa e referente “Educazione Ambientale” del Circolo.

CHI SONO – Lapo Salvatelli ha 21 anni, è diplomato al Liceo Musicale di Latina. Frequenta attualmente il II° anno del Conservatorio Musicale di Frosinone, indirizzo violino jazz. Istruttore di vela dell’Associazione Sportiva “Oxyene Sail”, membro della Tri-Este crew, è socio del Gruppo Marinai d’Italia di Terracina. Oltre la vela, è uno skater e pratica il kitesurf a livello amatoriale.

Simone Cervelloni ha 20 anni, è diplomato all’I.P.S. di Terracina, con indirizzo socio-sanitario, studia chitarra (chitarra jazz) e frequenta la Scuola Romana dei Fumetti. Istruttore di vela dell’Associazione Sportiva “Oxyene Sail”, membro della Tri-Este crew, è socio del Gruppo Marinai d’Italia di Terracina. Oltre la vela, pratica lo skate ed il kitesurf.

Benjamin Wender è diplomato all’IPSSEOA di Fiuggi, attualmente studia per entrare alla Sapienza Università di Roma dove vuole studiare Fisica . Tesserato F.I.V., istruttore di vela dell’Associazione Sportiva “Oxyene Sail”, membro della Tri-Este crew, è socio del Gruppo Marinai d’Italia di Terracina. Appassionato di yoga e discipline olistiche, oltre la vela, pratica lo skate e trekking da montagna.