LATINA – La Provincia di Latina organizza “I Giorni dell’Appia. Oltre l’Unesco”, un programma di eventi diffusi dal 20 al 22 Settembre nei comuni di Minturno, Gaeta, Fondi, Terracina, Cisterna di Latina e Norma che apriranno i siti archeologici lungo la Regina Viarum con visite guidate, incontri scientifici ed eventi pensati “per mostrare – dicono dalla Provincia – le infinite possibilità che il patrimonio storico-artistico rappresenta”.

“I Giorni dell’Appia. Oltre l’Unesco” sono stati organizzati dalla Provincia di Latina in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, l’Ente Parco Riviera di Ulisse e il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

“Abbiamo voluto festeggiare il riconoscimento a sito Unesco con un programma di eventi che valorizzi l’Appia pontina, raccontando la sua ricca storia e presentando le numerose attività che può ospitare grazie ai tanti luoghi che la nostra Provincia offre. – ha esordito il Presidente Stefanelli presentando il calendario degli eventi – È un racconto corale, che unisce i Comuni e

fortifica l’identità storica dell’Appia, invitando visitatori e turisti a scoprirla interamente, lungo tutto il suo meraviglioso percorso. Per questo motivo, abbiamo pensato ai “Giorni dell’Appia”, un intero weekend per viverla pienamente e concedersi il tempo di attraversarla, tappa dopo tappa.”

Con “I Giorni dell’Appia” la Provincia di Latina mira a creare un racconto attivo intorno all’Appia pontina, inglobando e valorizzando anche i tratti esclusi per una piena visione del grande patrimonio che la regina delle vie raccoglie.

“La Provincia di Latina è un territorio disseminato di storia, arte e cultura, dove le diverse epoche storiche si stratificano in una moltitudine di declinazioni che faticano ancora a trovare un’unica identità – ha dichiarato il Presidente Gerardo Stefanelli – La Via Appia può essere quell’elemento unificante di cui abbiamo bisogno per innescare una crescita consapevole dei nostri luoghi. Per questo motivo, riteniamo fondamentale iniziare a pensare ad una programmazione multicentrica che esalti le peculiarità dei singoli luoghi e, al tempo stesso, vada ad unificare i punti comuni fino a creare un unico modello di sviluppo territoriale. Il riconoscimento Unesco, infatti, ci invita ad una nuova fase di programmazione che, come Ente referente, vogliamo sostenere ed incrementare con azioni mirate a rinsaldare il legame e la collaborazione tra Istituzioni nella costruzione di una strategia comune di rafforzamento degli elementi identitari della nostra Provincia.

Sarà possibile consultare il programma completo degli eventi sui canali ufficiali della Provincia di Latina e su quelli dei Comuni di riferimento per scoprire le modalità di partecipazione e prenotazione. “L’iniziativa dà seguito alla programmazione di eventi voluti dalla Provincia per sostenere l’inserimento del sito nel Patrimonio Unesco ed è solo una delle azioni che l’Ente metterà in atto per valorizzare l’ambito riconoscimento e attivare strategie congiunte di sviluppo territoriale”, conclude Stefanelli.