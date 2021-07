Cisterna, esequie in forma privata per l’ex sindaco Mauro Carturan

CISTERNA – Sono state fissate per domani (venerdì 2 luglio) alle 17 nella Chiesa di San Francesco D’Assisi, e si svolgeranno per volere della famiglia in forma strettamente privata, le esequie di Mauro Carturan, il tre volte sindaco di Cisterna spentosi questa mattina nella sua abitazione di Borgo Flora a un mese dal suo 63esimo compleanno. Così hanno deciso la moglie, i figli e il fratello Carlo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio espressi da politici di ogni parte e dalla commissaria prefettizia Enza Caporale, che lo ha sostituito dopo la sfiducia scrivendo di lui “persona di grande carattere e forza, la notizia della sua improvvisa scomparsa è stata appresa con grande commozione e cordoglio da tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

Carturan, che era medico, secondo quanto si apprende, era stato ricoverato in ospedale ed era tornato a casa da qualche giorno. Un malore lo ha stroncato alle prime luci dell’alba.