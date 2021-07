Cordoglio unanime per la morte di Carturan: il ricordo di Medici, Coletta, Simeone….

LATINA – Cordoglio unanime dal mondo politico per la scomparsa improvvisa del più volte sindaco di Cisterna Mauro Carturan, tra gli esponenti politici provinciali più conosciuto sul territorio, anche per le sue prese di posizione e per alcune campagne che sono passate alla storia. L’ultimo intervento pubblicato sui social è del 20 giugno, poi aveva fattoi trapelare l’intenzione di ricandidarsi alla carica di primo cittadino.

Il Presidente della Provincia Carlo Medici, l’intero Consiglio provinciale e tutta la struttura amministrativa dell’ente esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Carturan, più volte componente dell’assise provinciale e a lungo protagonista della vita politica e amministrativa di via Costa.

Lo ricorda da quando era studente di Medicina, il sindaco di Latina Damiano Coletta, esprimendo il suo cordoglio: «Ci siamo conosciuti tanti anni fa durante gli studi universitari – dichiara il Sindaco Coletta – lo ricordo come una persona sempre molto appassionata nei riguardi della politica e molto sensibile ai temi sportivi. A nome dell’Amministrazione e della città di Latina porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia».

“La notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Mauro Carturan ha colpito tutti noi come un fulmine a ciel sereno. Solo ieri aveva annunciato le tappe della campagna elettorale per la sua ricandidatura e sindaco di Cisterna con l’entusiasmo e la passione che lo hanno sempre contraddistinto. Mauro era una di quelle persone che definire complesse è poco. Aveva un carattere coriaceo, idee a volte bizzarre e quella tendenza a voler andare spesso controcorrente che ne hanno caratterizzato la lunga storia politica rendendolo un riferimento per la sua comunità e per tutto il nostro territorio. Abbiamo spesso avuto posizioni diverse, molte agli antipodi, ma non è mai mancato il rispetto personale e il confronto costruttivo che credo siano doti non comuni al giorno d’oggi. Possiamo dire che Mauro era capace di dividere il mondo in due, tra quelli che lo amavano e quelli che lo contestavano. Tutti però non possono, ieri come ora, negare il grande cuore che lo caratterizzava anche nella professione di medico. La provincia di Latina ha perso un riferimento importante, la comunità di Cisterna un uomo che ha sempre lottato per il bene della sua città. Siamo certi che Mauro Carturan ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che non lo dimenticheranno. Alla moglie, ai figli e alla sua famiglia le sentite e sincere condoglianze in questo momento di profondo dolore”, sono le parole del consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone.

“Ho appreso con enorme sgomento e immenso dolore la notizia della morte di Mauro Carturan. Intendo esprimere il mio cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Cisterna di Latina. Alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità di Cisterna porgo le mie più sentite condoglianze – dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi – A Mauro sono legato da un rapporto di lungo corso sul piano politico e personale. Durante la sua carriera politica ha operato con passione e dedizione, facendo sempre gli interessi della sua amata cittadina. Lo ricordo come un amico ed un sindaco che con spirito di sacrificio si è messo al servizio dei propri concittadini, suoi elettori e non. Carturan è stato un uomo di notevole intelligenza politica, esempio di coerenza e capacità amministrativa. Non c’è dubbio che con la sua scomparsa l’intera provincia di Latina perde una figura autorevole e di spessore”.

Si unisce al dolore della comunità di Cisterna per l’improvvisa scomparsa dell’ex sindaco Mauro Carturan anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini. “Con Mauro siamo stati alleati e avversari, ma anche nei momenti più duri non è mai venuto meno il rispetto e la stima reciproca. Gli riconosco una passione smisurata per la politica e un amore intenso per la sua città che lo ha portato a volersi candidare a più riprese sfidando se stesso prima di tutto. È stato un combattente e so che avrebbe combattuto ancora per il bene di Cisterna. Le mie condoglianze alla famiglia, agli amici, e alla città di Cisterna tutta”.