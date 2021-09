Latina città più europea: due incontri per spiegare come

LATINA – In che modo Latina può diventare più europea? Lo spiegheranno Fabiana Moriconi e Massimo Sacco candidati nella lista “Per Latina 2032” per Damiano Coletta Sindaco, in due appuntamenti tematici pensando ad “un futuro solido – spiegano – fatto di sviluppo, lavoro, inclusione, sostenibilità e digitalizzazione”. Appuntamento il 20 e il 27 settembre presso La Stella Brasserie, via Lago Ascianghi 37 (accesso con Green pass).

Il primo appuntamento, il 20 settembre è in programma alle 19,15. Titolo dell’evento “Per una Latina europea. Per Latina 2032.”. Interverranno Alessandro Capriccioli Consigliere regionale del Lazio Presidente della Commissione affari europei, con Carla Quintigliano e Mario Leone, membri del Laboratorio Ursula, componente del Tavolo istituzionale Next Generation Latina del Comune di Latina. Seguirà un dibattito, e un aperitivo, con i candidati al Consiglio comunale Fabiana Moriconi e Massimo Sacco.

Il secondo evento con tema “Programmazione europea e sviluppo della Città. Per Latina 2032.”, si terrà alle 19 del 27 settembre, con gli interventi di Cristina Leggio, Assessora alla Città internazionale, Politiche giovanili, Partecipazione e Smart City, Comune di Latina ed Emanuele Ingellis e Mario Leone membri del Laboratorio Ursula, componente del Tavolo istituzionale Next Generation Latina del Comune di Latina.

Entrambi gli incontri saranno chiusi dal sindaco uscente Damiano Coletta.