“Ricordiamo Fabio nel modo più luminoso con la sua passione per il teatro e la musica”

LATINA – Stasera, lunedì 27 settembre alle 20, 45 al Teatro Fellini di Pontinia, due giovani talenti, di 11 finalisti che si esibiranno, vinceranno il concorso “Io sono Enea” voluto da Marco Gianfreda e Lisa Perrillo.

“L’idea nasce da un evento molto tragico che è la morte di mio figlio, dal quale abbiamo provato a tirare fuori la parte più luminosa – racconta Marco Gianfreda – Fabio era un talentuoso attore e un cantante promettente e per questo abbiamo deciso, insieme con Clap, di supportare giovani talenti di Latina e della sua provincia, offrendo due borse di studio, una per il canto e una per la recitazione, che consistono in un intero anno di corso gratuito presso la sede di Clap”.

Durante la serata si esibiranno anche Stefano Furlan regista della serata, fondatore di Latitudine Teatro che, insieme con Voice Accademy e la Bottega degli Errori compongono Clap; Clemente Pernarella e Melania Maccaferri che con la loro associazione gestiscono il teatro Fellini; Giovanni Silvia, il maestro di canto di Fabio Gianfreda; e poi Morris Sarra, Michela Sarno, Adele Mattocci, Claudia Guarnieri e Veronica Flamini.

“Sarà una serata molto bella, divertente e piena di emozioni e che ci aiuterà anche a riflettere su alcuni importanti aspetti della nostra società – aggiunge Marco – Questo è solo un primo passo, ma sono tanti i progetti che vorremmo portare avanti”.

Gli 11 finalisti sono: Alessandro Federici, Chiara Dello Vicario, Daniela Lo Vecchio, Francesco Toni, Francesca Naletto, Giulia Petrini, Marta Marchetti, Isabella Zangrillo, Veronica Mastrillo, Mario Livignani e Riccardo D’Ascenzi.

