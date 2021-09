Sport e Cultura, incontro del M5S con l’on Spadafora e il produttore Lardieri

LATINA – Il Movimento 5 Stelle continua la propria campagna elettorale, il giorno 28 settembre dalle 18,30 alle 20,00 presso il Parco Susetta Guerrini, mettendo in evidenza le proprie idee programmatiche sullo Sport e la Cultura. Ci saranno il Deputato Vincenzo Spadafora, già Ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II, e il produttore cinematografico Luca Lardieri.

Durante l’evento si porrà massima attenzione – spiegano gli attivisti – a quanto l’amministrazione comunale dovrebbe mettere in campo per sviluppare, organizzare e promuovere le iniziative in campo culturale e sportivo. Si parlerà del Teatro comunale e di come sviluppare fattivamente i processi culturali sul territorio, con il supporto delle associazioni locali dove il comune deve essere il soggetto portante. Si affronterà l’argomento “sport” mettendo in evidenza le criticità del settore a livello locale, dove associazioni, società sportive, federazioni, CONI, scuola ed università posso dire la loro per uno sviluppo di uno sport per tutti, dai bambini agli anziani, dai dilettanti ai professionisti, dagli sport “privilegiati” agli sport minori, ai diversamente abili.

Saranno messi in evidenza i progetti di rigenerazione su tutte le strutture comunali. Il Movimento 5 Stelle ritiene di poter sviluppare azioni concrete, come per le altre aree programmatiche, anche per SPORT e CULTURA.