Oroscopo del giorno 22 Ottobre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, la configurazione astrale mette il vostro partner al centro dell’attenzione. Siete in armonia con la vostra metà aiutati dall’influenza benefica di Venere. Ottimi incontri in vista per i single in cerca, il vostro modo di presentarvi affascina molto. A lavoro le cose procedono bene a patto di essere più diplomatici in alcune relazioni professionali. Giornata favorevole per gli investimenti. Per quanto riguarda la salute, il vostro morale è alto e sarà l’occasione giusta anche per curare la vostra estetica.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce notevolmente le relazioni sentimentali. Potreste rendere questa giornata indimenticabile per il vostro partner. Per quanto riguarda i single, sono probabili nuovi incontri. Dovreste uscire di più con i vostri amici. A lavoro avete l’esigenza di cambiare la vostra routine, vi sentite stretti nel vestito che è stato cucito su misura per voi. Provate ad osare, le novità sono dietro l’angolo. Per quanto riguarda la salute, molti di voi si sentiranno in forma e tutto ciò apre buone prospettive per un buon lunedì.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata positiva sul piano sentimentale. Riscoprirete il profumo dei primi giorni della vostra relazione. Marte solleva un vento di sentimenti misteriosi: vi dedicate anima e corpo all’amore e alla sensualità. Se siete single potreste ricevere conoscere un persona in maniera del tutto inaspettata. A lavoro siete profondamente coinvolti. La perfezione vi ossessiona così tanto che nulla è abbastanza per voi. Tuttavia, l’aspetto astrale potrebbe creare degli intoppi: siate pazienti e sarete in grado di risolvere la situazione a breve. Vi sentite comunque in forma e pieni di energia oggi. Fuggite però il più possibile dalle tensioni emotive.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni procedono nella giusta direzione ma non sarebbe sbagliato cercare di esprimere i vostri sentimenti in modi diversi. Single: Plutone è il pianeta ideale per supportarvi nelle storie d’amore; potete dichiarare senza paura i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, non perderete le motivazioni, la comunicazione o la creatività. Siete particolarmente ricettivi all’influenza astrale che governa il cielo di oggi. La salute è molto buona: vi prendete cura del vostro aspetto più del solito.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, siete presi dal desiderio di coccolare la vostra metà. Vi sentite molto allegri oggi, avete molto da offrire e vivrete momenti molto intensi. I single vogliono accelerare verso una relazione nascente: sono ansiosi di sapere di più su questa persona e fanno bene. Buone sensazioni anche in ambito professionale: oggi siete in grado di far fronte a diverse problematiche e risolverle brillantemente. I vostri progetti fanno passi da gigante, ma occhio ad essere troppo impulsivi. Cercate di mantenere la calma e la vostra salute vi ringrazierà.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in quinconce con Saturno nel vostro segno. Allarme rosso oggi per la maggior parte di voi in amore. Possibili discussioni e rimproveri da parte del partner per qualcosa che avreste dovuto fare ma avete dimenticato. Siate diplomatici e cercate di fare il possibile per rimettere le cose al loro posto. I single forse saranno invitati ad una riunione di gruppo: cercate di essere più socievoli. A lavoro restate concentrati per non ritardare alcune pratiche, ci sono delle scadenze. Alcuni di voi potrebbero sentirsi un pochino stanchi, cercate di rilassarvi o la vostra salute ne risentirà.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, la giornata sarà favorevole per coloro che sono all’inizio di una relazione. Vi sentirete sedotti e sensibili ai piccoli gesti affettivi. Il consiglio è di evitare alcune cattive abitudini o amicizie “dannose” che potrebbero disturbare il partner. I single possono contare sulle loro capacità di seduzione ed è arrivato il momento di agire. Professionalmente, oggi sono avvantaggiati coloro che sono alla ricerca di un lavoro, potrebbero avere un contatto interessante. Gli altri avranno una giornata tranquilla, ma attenzione ai pettegolezzi. Buona la forma fisica, buono anche il morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e vi sentirete più sicuri nelle relazioni amorose. Apprezzate le attenzioni del partner e ricambiate con felicità reciproca. Se siete connessi insieme mentalmente, nulla vi resisterà. I single saranno favoriti oggi, la vostra apertura mentale e la vostra serenità vi aiuterà a fare incontri interessanti. Anche a lavoro, la fortuna sarà dalla vostra parte. Ottime possibilità anche per chi il lavoro lo sta cercando da tempo. La Luna vi manda l’energia di cui avete bisogno per illuminare la giornata. Quindi, uscite se potete.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in congiunzione con Mercurio nel vostro segno. Che siate in coppia o single, dovreste passare una bella giornata. Alcuni rafforzeranno i loro legami ed i single potranno avere degli incontri inaspettati. Divertitevi e non guardate oltre. Questo lunedì, a lavoro, sarete irresistibili e raggiungerete i vostri obiettivi. Conoscete bene i punti deboli dei vostri interlocutori, tuttavia, attenzione a non abusare della vostra sicurezza. Sappiate sempre quando fermarvi. La salute è nella norma, ma non guasterebbe fare qualche piccolo controllo di routine.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno ed annuncia una giornata favorevole in amore con i sentimenti in primo piano. Vi sentite sensuali e trasportati verso le esigenze del partner che ricambierà le vostre attenzioni. I single potranno oggi avvicinarsi al loro obiettivo se siete in cerca di qualcuno al vostro fianco. Alcuni di voi potrebbero attraversare un momento in cui provate un certo disinteresse nel lavoro, vi sentite stressati e demotivati. Se possibile, cercate di prendervi una pausa e ricaricate le batterie. E’ necessario mettere ordine nei vostri pensieri e riprendere in mano le redini di alcune questioni che avete lasciato andare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, potreste aver bisogno di un po’ tempo per dedicarvi al vostro partner per discutere insieme e porre fine al conflitto tra la vostra razionalità e i vostri sentimenti. Per i single la giornata è favorevole a rafforzare un rapporto con una persona che conoscete da tempo e se son rose fioriranno. A lavoro vi sentite insoddisfatti, l’atmosfera è pesante. Cercate di fare una pausa riflessiva e cercate dentro di voi le giuste motivazioni. Siete stressati in questo periodo e tutto ciò potrebbe influenzare anche la salute. Avete bisogno di circondarvi di persone che vi danno sicurezze.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in quadrato con Urano nel vostro segno e vi rende particolarmente freddi in amore. Per coloro che hanno avuto problemi con il partner oggi potrebbe essere l’occasione giusta per prendere delle decisioni importanti. In un senso o in un altro. Non ci saranno mezze misure: o le cose si sistemano o ci sarà rottura. Per i single stesso atteggiamento: o nasce l’amore oppure siamo ai saluti finali. Le cose migliorano certamente a lavoro dove la vostra volontà ferrea vi porterà a raggiungere risultati soddisfacenti: rimanete concentrati e tutto andrà per il meglio. La salute è nella norma: una passeggiata in natura vi farebbe molto bene.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.