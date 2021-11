Al Manzoni lezione di guida sicura con la Polizia Stradale di Latina

LATINA – La polizia stradale di Latina sale in cattedra per insegnare ai ragazzi la sicurezza alla guida: ” Obiettivo vittime zero”. E’ questo il messaggio che il commissario Tiziano Canu e il sovrintendente capo Michele Ferrario, hanno trasmesso alle studentesse ed agli studenti del Liceo Manzoni di Latina nell’incontro promosso in occasione della Giornata Mondiale e Nazionale del Ricordo delle Vittime della strada.

“Due ore intense di formazione sulla sicurezza stradale e di grande partecipazione emotiva da parte dei ragazzi, una delegazione composta dai rappresentanti delle classi terze, quarte e quinte, che si sono confrontati con i relatori in un dialogo vivace”, sottolineano dalla scuola.

Al centro del racconto storie e tragedie della strada che potevano essere evitate. “I dati Istat del 2020 annotano 2395 persone morte a seguito di incidente stradale; questo numero è in diminuzione rispetto al precedente anno ma solo perché legato alla mobilità assai ridotta per il Covid, infatti nel 2021 ha già subito un’impennata che ha riportato ai livelli pre-covid. Vi chiedo: qual è il limite tollerabile di morti? Zero: ogni vita volata via lascia uno strascico di sofferenza indicibile; ogni incidente che rileviamo è anche per noi agenti un dolore che si rinnova”, ha detto l’ispettore Ferrario rivolgendosi ai ragazzi.

I due esperti hanno invitato i ragazzi ad avere senso di responsabilità: “Quando ci vedete in pattuglia fuori dai vostri luoghi abituali di ritrovo, dovete vedere in noi un amico in più: chiedeteci ad esempio di fare il test alcolemico, se avete bevuto; il test è assolutamente anonimo e serve a prevenire l’irreparabile”. I poliziotti hanno parlato anche delle altre cause spesso alla base degli incidenti stradali, l’eccesso di velocità, l’uso dei cellulari alla guida, la distrazione e i risvolti amministrativi e penali dei comportamenti errati.

A chiudere l’incontro dopo numerosi interventi dei ragazzi è stata la dirigente scolastica, prof.ssa Paola Di Veroli, che ha ringraziato vivamente i relatori, si è complimentata per il taglio comunicativo scelto che si è rivelato di grande efficacia, ed ha sottolineato l’importanza delle sinergia delle istituzioni nel processo di formazione degli studenti.