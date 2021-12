Latina, Fratelli d’Italia riunisce la classe dirigente: confronto su PNRR, Legge di Bilancio e prossimi impegni

FONDI – Fratelli d’Italia ha riunito la sua classe dirigente nella serata di ieri presso il ristorante “Al Boschetto” di Fondi per un convegno dal titolo “Bandi europei e PNRR”, iniziativa che rientra tra gli eventi organizzati dal partito europeo dell’ECR.

L’occasione è stata utile anche per fare il punto circa la Legge di Bilancio in discussione al Senato, la crescita del partito, le imminenti elezioni provinciali e per scambiarsi gli auguri di Natale.

“Fratelli d’Italia – dichiara il coordinatore provinciale Nicola Calandrini – è diventato il primo partito della Provincia grazie al lavoro di tutta la classe dirigente che abbiamo voluto incontrare in questa occasione. Abbiamo scelto di vederci a Fondi perché è per noi il comune simbolo del buon lavoro che è portato avanti dal partito locale anche in un contesto non facile.

Adesso puntiamo ad un nuovo traguardo alle elezioni provinciali, in cui sosteniamo convintamente il sindaco di Itri Giovanni Agresti a cui vogliamo affiancare i nostri amministratori locali che hanno accettato di candidarsi mettendosi a disposizione del territorio con spirito di servizio.

Archiviato anche questo appuntamento elettorale, procederemo con la riorganizzazione del partito in dipartimenti territoriali così come disposto da Giorgia Meloni. Questo ci permetterà di essere ancora più presenti e operativi in ogni area.

Io stesso ho preso l’impegno di tornare ad essere più presente nei territori. Se le condizioni legate alla pandemia lo consentiranno, riprenderò gli incontri Comune per Comune per parlare dei risvolti che avrà la Legge di Bilancio, come era mia consuetudine prima della pandemia”.

“È stato un momento di politica e di comunità, per FdI le due cose stanno insieme – aggiunge l’eurodeputato Nicola Procaccini -. Per me è stata un’occasione per raccontare cosa è stato l’ultimo anno nel Parlamento Europeo, e per prefigurare gli scenari che verranno. Ho fatto sapere agli amministratori che mercoledì ci sarà un appuntamento alle 17.30 sulla mia pagina Facebook e su quella di Fratelli d’Italia per tutti coloro che vogliano sapere di più su come accedere ai finanziamenti del PNRR nei propri Comuni. Insomma è stato, quello di ieri, un momento di formazione, di comunità e di scambio di auguri”.

“Insieme a Nicola Calandrini e a Nicola Procaccini continuiamo a lavorare per la crescita del partito – conclude il vice portavoce regionale Enrico Tiero – Il nostro prossimo obiettivo sono le elezioni provinciali dove sosteniamo Giovanni Agresti presidente. In passato siamo stati entrambi assessori provinciali e ho avuto modo di conoscere personalmente la sua serietà. Con la sua vittoria sappiamo di affidare la Provincia all’uomo giusto”.