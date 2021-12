Marcello, primo under 12 vaccinato contro il covid a Latina

LATINA – Marcello è stato il primo under 12 vaccinato a Latina contro il covid. In una sala piena di personaggi delle storie più amate dai giovanissimi, da Herry Potter a Maleficent, al terzo piano del Goretti, appena fuori la porta del reparto di Pediatria, si è seduto tranquillamente sulla poltrona e ha porto il braccio senza esitazione. Poi ha atteso i 15 minuti canonici nella sala predisposta dal team del professor Riccardo Lubrano dove i clown di corsia hanno intrattenuto i neo vaccinati, ed è apparso anche un po’ stupito dall’attenzione ricevuta: “Nessuna emozione, nessuna paura già da piccolo avevo fatto i vaccini – ha detto – Sapevo che la dose sarebbe stata meno di quella che hanno fatto ai miei genitori e ai miei fratelli, quindi tutto normale”. Tra 21 giorni tornerà al Goretti per la seconda dose.

Questo giovane studente, che frequenta l’Istituto Comprensivo Torquato Tasso di Latina, è stato anche consigliere comunale del Consiglio delle Bambine e dei Bambini di Latina. Mai ruolo fu più meritato del suo: come spesso accade, Marcello, ha da insegnare qualcosa anche agli adulti.