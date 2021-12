Liceo Classico occupato, studenti ricevuti dal Prefetto Falco. Verso la fine della protesta

LATINA – Terminerà domani l’occupazione del Liceo Classico di Latina. Lo hanno deciso in queste ore gli studenti dopo aver incontrato questa mattina il Prefetto Maurizio Falco e il Presidente della Provincia Domenico Vulcano. I rappresentanti Andrea Coronella, Paolo Marcelli e Silvia Orsini hanno illustrato le ragioni che hanno portato gli alunni alla protesta: l’utilizzo degli spazi comuni, della palestra e dell’auditorium, ma anche del cortile per i momenti di ricreazione, soprattutto il malcontento derivante dalla mancanza di dialogo con la dirigente. Il prefetto ha ascoltato le ragioni dei ragazzi, ha dato loro consigli, ha illustrato le procedure da seguire, e ha rivolto loro puntuali raccomandazioni sulla necessità che venga garantito in questo momento il massimo rispetto delle norme di prevenzione del contagio da covid invitandoli per questo a interrompere l’occupazione.

Un colloquio allargato anche al Presidente della Provincia che ha garantito la soluzione di alcune problematiche: la palestra, terminati i lavori necessari per la messa in sicurezza, da ieri è tornata formalmente nella disponibilità della scuola. Resta la questione dell’utilizzo dell’Auditorium per le Assemblee d’Istituto che dovrà essere regolamentato, così come l’accesso agli spazi esterni. I ragazzi, che questa mattina non hanno impedito l’ingresso dei docenti, nello spirito della cogestione stanno organizzando alcune attività e questa mattina hanno invitato a parlare di scuola l’ex preside del Liceo Classico Classico Giorgio Maulucci con il vice presidente del consiglio comunale di Latina Gianmarco Proietti già assessore alla scuola del Comune di Latina.

Non occupanti, ma “occupati e cioè sopraffatti” da una scuola che non sa dare loro le risposte di cui hanno bisogno, è in sostanza il commento dell’ex dirigente della scuola di Viale Mazzini che in un lungo post su Fb ha voluto condividere le sue impressioni dopo l’incontro: “Questa mattina ho avuto modo di incontrare un bel numero di alunni del Liceo Classico affiancandomi al consigliere comunale Giammarco Proietti relatore ufficiale dell’incontro, su invito di alcuni docenti. Ho rinnovato l’emozione di rapportarmi con una scolaresca trovando l’ennesima conferma che i giovani possono dare molto anche a un aspirante ottuagenario”.

Con i ragazzi che stanno occupando la scuola hanno solidarizzato il movimento Fare Latina, e la consigliera di Lbc Valeria Campagna.