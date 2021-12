Termina l’occupazione al Liceo Classico, lettera dei Rappresentanti agli studenti

LATINA – Terminerà oggi a fine mattinata, l’occupazione del liceo classico Dante Alighieri di Latina cominciata lunedì dopo alcuni giorni di sciopero bianco. I rappresentanti degli studenti hanno accolto l’invito del Prefetto di Latina Maurizio Falco a porre fine alla manifestazione di protesta per evitare i rischi legati alla diffusione del covid, ma il colloquio avuto con lo stesso Prefetto e con il Presidente della Provincia Vulcano li ha rassicurati: “Sono dalla nostra parte e si sono impegnati ad aiutarci”, hanno commentato. Oggi stesso, come concordato con la Digos che ha seguito da vicino i ragazzi impartendo le direttive necessarie che sono state seguite alla lettera, la scuola sarà riconsegnata. Non finirà invece, a quanto pare, la protesta.

In una lettera aperta agli studenti, Silvia Orsini, a nome di tutti e tre i rappresentanti d’istituto, ha fatto il punto della situazione con una buona dose di ottimismo, ma anche la convinzione che è necessario continuare: “Ragazzi abbiamo fatto la storia. Abbiamo smosso un’infinità di persone e di dinamiche. Ovviamente la nostra lotta non finirà qui”, ha scritto.

LA LETTERA APERTA AGLI STUDENTI

“Ragazzi, purtroppo la situazione è delicata.

Oggi io, Andrea e Paolo abbiamo parlato con il Prefetto e il Presidente della provincia.

Ci siamo detti tante cose, sono tutti favorevoli ad aiutarci in qualsiasi modo e a riceverci anche in futuro. Abbiamo avuto tante conferme, anche per quanto riguarda gli spazi che ci sono concessi.

Però purtroppo siamo in una situazione particolare, la pandemia naviga contro di noi, e non possiamo negare che corriamo molti rischi.

Proprio per questo, a causa di “imposizioni” dall’alto (Prefetto), siamo costretti a lasciare il nostro istituto nella serata di domani.

Non prendetela come una sconfitta, perché è tutt’altro.

Ragazzi abbiamo fatto la storia.

Abbiamo ricevuto un’attenzione mediatica assurda, ci hanno seguiti dal primo giorno.

Abbiamo portato dentro scuola Proietti, Maulucci, i ragazzi di piulavoro…

Ma soprattutto abbiamo tante persone che ci sostengono. Professori, genitori, ma in particolar modo le istituzioni. Non è affatto banale che il Prefetto, Il presidente della provincia, sindaco, assessori vari, si siano interessati a noi.

Abbiamo smosso un’infinità di persone e di dinamiche.

Ovviamente la nostra lotta non finirà qui, per questo abbiamo pensato di indire un’assemblea permanente nella giornata di giovedì.

Sarà una sorta di sciopero bianco, ci ritroveremo tutti in cortile e faremo il punto della situazione.

Vi ringrazio infinitamente per averci sostenuti e per aver contribuito a costruire tutto ciò.

Siate felici, e lottate sempre”