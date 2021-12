Ultima di andata difficile per la Top Volley Cisterna che affronta Trento

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna torna in campo domenica 19 dicembre. Giro di boa, nell’ultimo match del girone di andata, valido per la tredicesima giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Alle 20,30, la sfida è al BLM Group Arena contro la Itas Trentino, match trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv. I ragazzi di coach Soli sono pronti e motivati dopo l’ultimo successo casalingo contro Ravenna chiuso dalla Top Volley per 3-0 in poco più di un’ora di gioco.

“A Trento – spiega Aidan Zingel centrale australiano della Top Volley Cisterna – troveremo una squadra molto completa in ogni reparto. Dobbiamo affrontare la partita con lo stesso entusiasmo e la serenità che abbiamo avuto con Ravenna. Giocando al meglio, sicuramente possiamo creare delle difficoltà agli avversari, portando a casa punti preziosi per la nostra classifica”.

Nell’ultima partita di campionato i pontini hanno dimostrato un grande valore tecnico, espresso al meglio da tutti gli atleti schierati da coach Fabio Soli. Un gruppo che conferma di saper tener testa a squadre di alto livello, mettendo in difficoltà gli avversari, soprattutto nei set giocati punto a punto.

Questa settimana, mercoledì 15 dicembre, si è tenuta anche la cena di Natale presso Villa Egidio, con Riccardo, Renata, Valentina e Daniele della famiglia Boldreghini. Un momento conviviale in cui società, staff tecnico e giocatori si sono ritrovati con le proprie famiglie, per una serata di festa all’insegna dello spirito natalizio con i consueti auguri di buone feste.

“I ragazzi stanno dando lustro alla città di Cisterna – spiega Massimiliano Marini presidente onorario della Top Volley – sono orgoglioso di loro e fiero dei risultati che stanno ottenendo. Una squadra che si sta togliendo belle soddisfazioni, che ha dimostrato di saper tenere il confronto con tutti gli avversari incontrati fino ad oggi. Ho chiesto di andare a Trento con la giusta mentalità, non deve essere una gita di piacere, dobbiamo crederci e portare a casa qualcosa di positivo”.