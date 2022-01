Aprilia, screening covid al Meucci e al Rosselli: 1500 tamponi

APRILIA – È iniziato questa mattina, presso gli spazi esterni messi a disposizione dal Liceo “A. Meucci” e dall’Istituto “C. e N. Rosselli” di Aprilia la campagna di screening sul Covid19 per gli studenti delle scuole superiori apriliane.

Il Comune di Aprilia ha infatti fornito 1.500 test antigenici che potranno esser somministrati, da parte di medici e infermieri, a tutti i ragazzi che ne facciano richiesta. L’iniziativa si avvale della collaborazione del comitato locale della Croce Rossa Italiana e della ASL di Aprilia, che ha messo a disposizione il proprio personale amministrativo per poter effettuare subito il tracciamento in caso di casi di positività, in un’ottica di integrazione socio-sanitaria.

“Ringraziamo per la collaborazione sia le dirigenze dei due istituti superiori, che la Croce Rossa di Aprilia e la dirigenza della ASL locale – commentano gli Assessori alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, Gianluca Fanucci e Francesca Barbaliscia – in queste settimane, anche in considerazione della situazione che sta vivendo il nostro territorio e in generale il sistema scolastico cittadino, ci siamo adoperati puntando sul dialogo tra istituzioni locali, scuole e terzo settore, proprio per poter realizzare iniziative come quella messa in campo oggi”.

La campagna di screening presso le scuole superiori della Città proseguirà anche nella giornata di lunedì.