Covid, calano casi e tasso di positività, sempre alti i ricoveri

LATINA – Sono 1148 i nuovi casi di covid a Latina e provincia in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. In calo anche il tasso di positività, con oltre 7100 tamponi scende al 7% circa. resta alto il numero di ricoveri, 6 pazienti al Goretti e 2 trasferiti, e quello dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 2.

Sono morti una paziente di 89 anni di Latina e un uomo di Sezze di 76 anni, il secondo non era vaccinato.

I casi sono emersi in 30 comuni, quasi tutti in contrazione con Latina che registra 319 nuovi positivi, Aprilia sempre oltre i 200 e Terracina di nuovo in salita a 114 (ieri erano 82). Crollano i contagi a Fondi e Formia che si erano segnalate negli ultimi 10 giorni per un’incidenza elevata.