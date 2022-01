Oroscopo del giorno 30 Gennaio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e porta cambiamenti benefici nella vita amorosa. In coppia, si concentrano in particolare su una migliore apertura mentale ed una migliore comprensione delle aspirazioni dell’altro. Per i single, una relazione romantica che nasce oggi crescerà sotto il segno del rispetto per la libertà dell’altro. Se siete una persona gelosa, evitate di iniziare una nuova relazione questa domenica. La salute è buona e la vostra curiosità porterà alla luce alcune nuove tendenze che vi aiuteranno a raggiungere una forma fisica migliore e ad accentuare il fascino. In famiglia deciderete di scoprire nuove attività che potrebbero diventare delle passioni per tutti.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la tiepidezza non è il vostro punto forte: volete sentimenti profondi e se il partner sarà sulla vostra lunghezza d’onda, la passione avvolgerà la vostra relazione. Single: le conversazioni romantiche sono molto probabili, ma cercate di rimanere con i piedi sulla terra. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi aiuta a mantenere un buon equilibrio a livello fisico. In famiglia, ognuno sembra fare di tutto per raddoppiare l’attenzione e gli sforzi: godetevi questi piccoli momenti ed accontentatevi di ciò che sta accadendo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, potreste pensare al significato ed ai benefici che le concessioni possono fornirvi: la calma che prevarrà se vi lascerete la zavorra alle spalle. Single: a seconda del caso, potreste dover adattare la vostra agenda per passare del tempo con una persona in particolare, altrimenti, prenderete in considerazione l’idea di conoscere gente nuova. La salute è ottima: le vostre riflessioni o l’osservazione della vita in generale vi porteranno a prendere decisioni sincere sul vostro stile di vita. In famiglia, se i rapporti si basano sul rispetto della libertà dell’altro, decidere di spendere più tempo per voi stessi non sarà un problema.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, il Sole splende, ma la Luna sta cercando di coprire un po’ l’amore. In coppia, la maggior parte di voi vorrà più libertà: attenzione a come dirlo al partner senza causare una rottura. Single: il vostro gusto per l’indipendenza non sarà visto come un difetto. Per quanto riguarda la salute dovreste revisionare i pensieri negativi in modo da non perdere il buon umore. In famiglia vi piacerebbe fare più gite o progetti, solo che il vostro ritmo è troppo veloce e gli altri avranno difficoltà a seguirvi: evitate di forzare la mano e trovate un consenso.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, la maggior parte delle coppie cercherà di avvicinarsi al partner in modi più sensuali del solito e grazie all’influenza di Venere passeranno dei momenti indimenticabili. Single: l’aspetto astrale prevede conversazioni emozionanti. Per quanto riguarda la salute sarete radiosi e pieni di energia: alcuni decideranno di prendersi più cura dell’aspetto fisico. In famiglia, i rapporti sono cordiali e non esiterete a mostrare il vostro riconoscimento alle persone che vi hanno aiutato in passato.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in sestile con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie saranno su una piccola nuvola: l’aspetto astrale vi rende affascinanti ed il partner reagirà volentieri alle vostre proposte. Single: sta a voi fare la prima mossa per attirare l’attenzione della persona che vi interessa. Per quanto riguarda la salute, sarete pieni di vitalità e dovreste usare le vostre energie per fare ciò che rimandate da qualche tempo. La famiglia apprezzerà il ruolo di guida che svolgerete oggi: riuscirete ad evidenziare alcuni dettagli e tutti aderiranno con piacere ai vostri progetti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno e minaccia l’atmosfera sentimentale. In coppia è prudente prendere delle precauzioni: evitate gli argomenti in contraddittorio. Single: oggi sarebbe meglio mantenere una certa distanza dalle persone che non conoscete tanto bene. Per quanto riguarda la salute, nonostante l’energia non manchi, avrete difficoltà a gestire le vostre emozioni: cercate di calmarvi e prendetevi una pausa per rilassare la mente. A livello relazionale, non avrete tempo da trascorrere con la famiglia e questo vi pesa: cercate di stabilire un programma per i prossimi giorni e vi sentirete molto meglio.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il Pianeta porta serenità e tenerezza: coloro che hanno attraversato un periodo burrascoso ritroveranno l’armonia. I single che hanno avuto delle notizie sentiranno crescere i loro sentimenti. Dal punto di vista della salute, coloro che spendono parecchio tempo davanti ad uno schermo potrebbero avvertire piccole emicranie: una passeggiata risolverà il problema. In famiglia, eventi positivi si stanno preparando e tutti saranno in fermento: se vi sentirete sopraffatti cercate di allontanarvi per un po’.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, coloro che hanno delle incertezze sul loro rapporto saranno guidati dal pianeta e riusciranno a distinguere la verità dal sogno. Single: l’aspetto astrale non riserva notizie eccitanti, ma alcuni di voi potrebbero fare un’eccezione alla regola. Per quanto riguarda la salute, sotto questa configurazione astrale riuscirete a gestire meglio lo stress sopratutto se riuscirete a passare qualche momento rilassante. In famiglia sarà una buona giornata per discussioni di tutti i tipi: approfittatene per stabilire le vostre priorità.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, i rapporti saranno felici ed alimenteranno gli spiriti di benessere sopratutto nelle coppie che soffrono la routine. I single potrebbero decidere di passare al prossimo livello nei rapporti con una persona che già conoscono. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi sarà in ottima forma: lo spirito ottimista vi spingerà ad impegnarvi in una determinata area della propria vita. In famiglia i rapporti sono cordiali ed il posizionamento di Giove annuncia la possibilità di migliorare il comfort, di intraprendere lavori o di fare modifiche nel’arredamento.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete sopraffatti dalle emozioni a tal punto che il partner si sentirà confuso: non saprà se essere lusingato o ingannato. I single dovranno temperare un po’ l’entusiasmo prima di qualsiasi conversazione. Per quanto riguarda la salute, tutti i mali ricorrenti scompariranno, tuttavia il corpo richiede i suoi momenti di pausa. In famiglia, questa disposizione astrale della Luna porta dei rimpianti: cercate un modo per trasformare questo breve momento di debolezza e ritrovate il vostro ottimismo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quinconce con la Luna nel vostro segno e dal punto di vista sentimentale, questo posizionamento vi invita a controllare le emozioni per evitare conflitti o delusioni. In coppia: se avete rivelazioni da fare, cercate di misurare bene le parole. I single hanno paura di perdere un’amicizia a favore di una storia d’amore il cui esito è incerto. Fareste meglio a rivelare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di rilassare la mente: cercate di passare più tempo in compagnia dei vostri cari. In famiglia, i rapporti saranno influenzati dalle parole: prestate attenzione ai vostri giudizi e mostratevi più tolleranti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.