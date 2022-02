Covid, oggi 5 morti a Latina e provincia

LATINA – Cinque pazienti con il covid sono deceduti nelle ultime 24 ore. Un bilancio pesante quello del bollettino di oggi della Asl di Latina che porta il conteggio dei decessi da inizio pandemia a oggi sul territorio provinciale di Latina a 794. Sale anche l’età media di chi non ce la fa: nel caso di oggi, il più giovane era un paziente di Minturno di 69 anni non vaccinato, la più anziana una donna di Latina di 98 anni ricoverata da giorni al Goretti. Gli altri sono una donna di 81 anni di Sabaudia, un uomo di 88 di Latina e una donna sempre di Latina di 92 anni.

I nuovi casi oggi sono 671 emersi da poco meno di 4000 tamponi per un tasso di positività vicino al 17%, più alto della media regionale. Sono stati quattro sul totale, i pazienti per i quali si è resa necessaria l’ospedalizzazione secondo un andamento che resta in discesa. Anche oggi soltanto Latina presenta un numero di nuovi positivi a tre cifre, sono stati 141. Gli altri comuni con più nuovi casi sono Aprilia con 94 e Terracina con 92. Tra gli altri trenta comuni in cui sono stati registrati nuovi contagi solo Formia supera i 5o casi con 52 nuove infezioni.

Aumenta il numero dei guariti che sono stati 450.