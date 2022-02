Febbraio all’Oxer con tre film il lingua originale

LATINA – Tre film in prima visione e in lingua originale, per tre martedì consecutivi di febbraio, sono l’iniziativa del cinema Oxer di Latina in collaborazione con l’Accademia Britannica, una proposta indirizzata non solo ai cultori del cinema sempre in cerca di film non doppiati, ma anche agli studenti e a chiunque voglia esercitare l’ascolto della lingua inglese.

La scelta è ricaduta su Nightmare Alley (La fiera delle illusioni ) film del 2021 diretto da Guillermo del Toro e con un cast stellare, da Bradley Cooper a Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn, che sarà in programmazione l’8 febbraio.

A seguire, il 15 febbraio, Deth on the Nile, (Assassinio sul Nilo), diretto e interpretato da Kenneth Branagh che torna nei panni di Hercule Poirot in un film appena uscito in cui recita con Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

Per chiudere il 22 con West Side Story di Steven Spielberg, tratto dall’omonimo musical, con Rachel Zegler e Ansel Elgort, affiancati da Ariana De Bose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d’Arcy James e Rita Moreno.