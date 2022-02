Fratelli d’Italia Latina, il vice coordinatore cittadino Luigi Pescuma rassegna le dimissioni

Il viceportavoce comunale di Fratelli d’Italia Latina Luigi Pescuma ha rassegnato le sue dimissioni, lasciando il coordinamento cittadino. “Sono dispiaciuto per le dimissioni di Luigi Pescuma da viceportavoce comunale. Lo ringrazio di cuore per il lavoro svolto – dichiara il coordinatore provinciale Senatore Nicola Calandrini -. Preciso che in questo momento avvicendamenti ai vertici del coordinamento comunale non sono all’ordine del giorno. Il risultato elettorale che ha visto Fratelli d’Italia primo partito della città ha dimostrato che il coordinamento ha fatto un buon lavoro, per cui non ci sono ragioni per cambiare l’attuale assetto. La squadra va ovviamente rafforzata con nuove leve, ma non cambiata né stravolta. A questo contribuirà certamente l’organizzazione in dipartimenti che a breve sarà ufficializzata e che servirà ad allargare il partito e a farlo crescere ancora. In questo momento la priorità del partito non deve essere legata a ruoli interni, ma alla gestione della situazione amministrativa del capoluogo, garantendo supporto e stimoli all’intero gruppo consiliare alle prese con una situazione complessa e delicata”.

“Prendo atto delle dimissioni di Luigi Pescuma e lo ringrazio per il lavoro svolto – aggiunge il portavoce comunale Gianluca Di Cocco -. Ringrazio anche il Senatore Nicola Calandrini per la fiducia che continua a dare a me e a tutto il coordinamento, questo ci stimola a fare ancora meglio, in particolare in questa fase molto dura per la città sotto il punto di vista politico, economico e sociale. Aspettiamo la riorganizzazione in dipartimenti con la certezza che l’assegnazione delle deleghe darà ulteriore sviluppo al partito”