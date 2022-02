Majocchi (Pd): “Un tavolo interistituzionale per la sicurezza sul lavoro”

LATINA – Un tavolo interistituzionale sull’edilizia. E’ quanto chiede il consigliere comunale del Pd Leonardo Majocchi autore di una mozione approvata dal Consiglio Comunale di venerdì che impegna il Comune di Latina sul piano della sicurezza e della tutela dei lavoratori.

“Le morti sul lavoro sono una pagina tragica del nostro paese. Più di tre morti al giorno nel 2021 per i numeri che sappiamo. Di tanti non si sa nulla – ha commentato il Consigliere Majocchi, promotore della mozione insieme al Gruppo del Partito Democratico – Non c’è nulla di bianco in una morte sul lavoro. Occorre un impegno fermo, ovunque. Latina sale tristemente nelle classifiche nazionali, ce lo dicono i dati”.

La mozione chiede al Comune di partire, insieme al Prefetto, con un tavolo interistituzionale anzitutto sull’edilizia, riunendo parti sociali e imprenditoriali, servizi ispettivi e ispettorati, e tutti gli enti coinvolti, per un settore tra i più sensibili al tema ed in forte aumento nel nostro territorio come ovunque, e dunque da attenzionare in maniera prioritaria. “Ma non ci si ferma qui – aggiunge il consigliere – Importanti sono gli indirizzi che nell’atto votato da tutte le forze politiche in Consiglio chiedono all’Ente comunale di investire in cultura della sicurezza, di attivare percorsi aperti con soggetti sociali, coinvolgendo esperti ma soprattutto società civile e cittadinanza. E di fare tutto ciò valutando la creazione di un Osservatorio Comunale sulla sicurezza sul lavoro, con il fine di attenzionare anche il lavoro nero e lo sfruttamento a partire dai luoghi più prossimi. È chiaro che gran parte delle competenze sulla sicurezza sul lavoro siano di rilievo Nazionale e Regionale, ma crediamo che anche il Comune, ove possibile, debba fare tutto il necessario e anche

di più per un tema così importante. Non ci sono alibi. Siamo stati felici del sostegno unanime alla proposta ed al percorso da parte di tutti i Consiglieri. Ora sta a noi non farne una semplice passerella, dentro e fuori gli atti amministrativi”.