Il Latina batte la Turris 3-1, sorride Di Donato

LATINA – Allo stadio Francioni il Latina Calcio 1932 ha battuto la Turris Calcio 1944 per 3-1. Davanti a un pubblico di poco più di 1000 spettatori hanno messo in rete Sane al 18′ e al 23’ Carletti su calcio di rigore. Ha accorciato le distanze 10 minuti più tardi, al 33’ del primo tempo, Nunziante. Poi, la sigla sul finale al 46’ del secondo tempo con il goal di Barberini. La classifica provvisoria vede il Latina scalare di una posizione, ora 8° a 35 punti, scavalcare la Juve Stabia (a 33), a un punto dal Picerno (34) e a quattro dalla Turris (39).

E stavolta a Di Donato è scappato un sorriso aperto.

“Dall’inizio dell’anno siamo cresciuti tantissimo, sbagliamo ancora tanto, ma è il bello di questo Latina che non muore mai e sa quello che vuole – ha detto in sala stampa il tecnico – Dopo l’ultima partita a Castellamare avevo detto ai ragazzi che possiamo giocarci un posto in paradiso anche noi, e oggi mi hanno dato la risposta”. L’obiettivo restano i 40 punti: “Ora siamo a -5, poi i ragazzi potranno giocare a briglia sciolta e non si sa dove potrà arrivare”.