Latina, Belvisi, Pagliari e Tripodi della Lega alla guida di tre commissioni

“A nome del gruppo consiliare della Lega esprimo profonda soddisfazione per l’elezione di Roberto Belvisi, Alessio Pagliari e Valeria Tripodi a presidenti delle commissioni Lavori Pubblici, Welfare e Personale. Da oggi la Lega lavorerà all’interno delle Commissioni per indirizzare le tante problematiche aperte che attanagliano la città. Lavori pubblici, Servizi sociali e Personale sono settori delicati per l’amministrazione comunale e siamo certi che potremo incidere in modo determinante su quelle che sono le scelte da mettere in campo per migliorare la situazione in città. Strade comunali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, progetti per opere pubbliche, gestione delle nuove criticità che stanno interessando molte fasce della popolazione alle prese con la crisi economica innescata dal Covid. E poi ancora il personale del Comune che va valorizzato e implementato, per rendere più efficiente l’azione della macchina amministrativa. La Lega si muoverà per fare in modo che l’azione dell’amministrazione comunale sia migliore e più incisiva rispetto agli ultimi anni, sperando di avere la condivisione dell’intero Consiglio comunale sulle scelte da fare.

Ai nostri presidenti di Commissione il compito di coordinare e sintetizzare le istanze e sensibilità non solo del centrodestra ma di tutto il consiglio comunale all’insegna del buon senso e della buona politica”.

Lo afferma il capogruppo della Lega Massimiliano Carnevale