Marina Saccoccia è la nuova Segretaria Generale del Comune di Formia

Il sindaco Gianluca Taddeo ha presentato oggi la nuova Segretaria Generale del Comune di Formia. Si tratta della dottoressa Marina Saccoccia, 52 anni il prossimo 29 marzo, originaria di Ceprano (provincia di Frosinone), in servizio dal 1997 nella Pubblica Amministrazione. Proviene dall’esperienza nel Comune di Frascati. Già Segretario Generale di fascia A dal maggio 2012, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Ha lavorato in vari comuni della provincia di Frosinone tra cui Sora, Anagni-Ceprano (convenzione), Isola del Liri e Fiuggi (all’epoca era anche direttore generale). Vanta esperienze in Piemonte, nei paesi cuneesi di Bellino-Pontechianale (convenzione), Brossasco-Frassino, Brossasco-Valmala e Bellino. Dal 2000 al 2004 è stata anche componente del Nucleo di valutazione a Ripi.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale rivolgo un caloroso benvenuto nella città di Formia alla dottoressa Saccoccia – è il saluto del Sindaco Gianluca Taddeo – Oggi è un giorno importante per il nostro Comune. Si tratta di una persona di grande spessore umano e professionale, che ha già rivestito questo ruolo all’interno di altri comuni. Gode della mia stima e fiducia, il lavoro da fare sarà tanto e impegnativo, ma sono sicuro che insieme a tutti i dirigenti, al personale e agli amministratori, si realizzerà quello che ci auguriamo per la nostra città: un risanamento, un rilancio e una crescita del Comune che deve essere il punto di riferimento e di eccellenza del territorio. Il mio auspicio è che con la collaborazione di tutti lavoreremo in questa direzione e la dottoressa Saccoccia ci aiuterà a realizzare questo importante progetto e a raggiungere traguardi significativi”.

Il sindaco Taddeo ha inoltre rivolto un ringraziamento al segretario uscente, l’avvocato Alessandro Izzi: “Saluto l’avvocato Izzi, che ha svolto in questi anni il suo lavoro con dedizione, professionalità e competenza. E’ stato un funzionario di alto spessore e la sua collaborazione è stata preziosa”.

La neo Segretaria Generale, Marina Saccoccia, ha ringraziato a sua volta il Sindaco Gianluca Taddeo: “Assicuro tutto il mio impegno per ripagare la fiducia e la stima riposta nella mia persona. Lo ringrazio per avermi dato l’opportunità di lavorare in un Comune ricco di storia e di importanza come quello di Formia. Lavorerò insieme all’amministrazione e agli uffici comunali, a disposizione degli utenti, per offrire soluzione alle esigenze della città. Sicuramente i problemi e gli ostacoli non mancheranno, ce ne saranno tanti e diversi da affrontare, ma metterò in campo la mia esperienza in maniera tale da riuscire a raggiungere quegli obiettivi che l’amministrazione si è prefigurata. Grazie a tutti per l’accoglienza”.