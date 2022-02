Ventotene, dopo la sfiducia il sindaco Santomauro parla agli isolani

VENTOTENE – “Ho tanti sentimenti contrastanti dentro di me in questo momento. Ciò che mi sento dire è sicuramente Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni, in particolare alla mia Gente, che mi ha dato l’opportunità di poter servire il mio paese, ed alla mia famiglia a cui ho dovuto togliere tempo ed attenzione per assolvere al mio incarico”. Sono le parole contenute in un post pubblicato dal sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro nel giorno della sfiducia.

“Ho dato all’isola di Ventotene – scrive – tutto me stesso, cercando di tenere sempre alto il suo nome e di farlo essere quel posto all’altezza della fama che ci hanno regalato figure autorevoli come Spinelli, Rossi e Colorni, e, da ultimo, anche David Sassoli. Ho dunque ripagato con il massimo impegno e lealtà la fiducia che mi era stata accordata. Ringrazio l’On. Silvia Costa, Commissario Straordinario del Governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano, per il grandissimo lavoro che sta svolgendo, ed anche tutte le Istituzioni con le quali ho sempre avuto massima collaborazione, in primo luogo il Prefetto, così come tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio”.

Poi il rammarico, uno solo, aggiunge l’ex primo cittadino dell’isola pontina: “In questa fase finale l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prendere scelte importanti nell’interesse dell’isola. Chi ha posto fine a questa esperienza, lo ha fatto anteponendo i propri interessi personali a quelli della collettività e di Ventotene. Perché non va dimenticato che entro il prossimo 15 aprile bisognerà presentare i progetti per il Pnrr. Il commissario prefettizio che verrà nominato avrà abbastanza tempo per assolvere a questo compito?

E’ una domanda che, quanti hanno compiuto oggi questo gesto, evidentemente non si sono posti. Insomma, a causa di una scelta irresponsabile stiamo correndo il rischio di perdere risorse importanti per l’isola.

Non è questo il modo in cui intendo la politica. La politica si fa mettendo in secondo piano i propri interessi personali e facendo avanzare quelli della collettività, il bene comune, che è stato sempre il faro della mia azione e che continuerà ad esserlo”.