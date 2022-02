Oroscopo del giorno 26 Febbraio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno è non vi sarà di grande aiuto. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, questo non è il momento per provocare: sarete annoiati e nervosi e dovreste passare la giornata cercando di mantenere una certa tranquillità. A lavoro, trascorrerete la maggior parte del tempo a criticare: occhio, alcune delle vostre osservazioni potrebbero avere conseguenze indesiderate. Per quanto riguarda la salute, sarete tesi e sotto pressione: cercate di liberare la rabbia praticando qualche attività fisica.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarà il momento adatto per fare il punto su eventuali discrepanze che vi infastidiscono e che non osate esprimere: il partner sarà ricettivo e comprensivo. I single dovrebbero approfittare di questa configurazione astrale per mandare i loro messaggi che avranno un impatto molto positivo. A lavoro, l’aspetto armonioso di Giove accentuerà il vostro desiderio di eccellere e sarete particolarmente efficaci, tuttavia attenzione a non oltrepassare alcuni limiti. Per quanto riguarda la salute, ultimamente state pensando a fare di più per il vostro benessere: è arrivato il momento di agire, le Stelle vi sosterranno in tutto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente sarebbe molto interessante se provaste ad aggiungere un po’ di spezie alla vita di coppia: sia voi che il partner avete bisogno di variare un po’ le attività e il Sole vi apre prospettive giocose ed originali. I single avranno una proposta che li farà uscire dall’ordinario: nel menu ci sono incontri deliziosi in ambienti incantevoli. Nel campo lavorativo sarebbe opportuno considerare un po’ più di mobilità sia geografica che professionale: se ritenete che la situazione sia bloccata, non esitate a spostarvi o prendere in considerazione le modifiche necessarie, soprattutto perché la fase preparatoria della riflessione vi permetterà di passare rapidamente all’azione. La salute è al top: godetevi la giornata.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, avete le idee chiare ed un perfetto controllo della situazione. In coppia siete pienamente consapevoli di quanto è bella la vostra storia e fiorite a tutti i livelli: emotivo, sensuale e psicologico. I single avranno molte possibilità di conoscere nuove persone: non siate timidi perché l’ultima parola spetta a voi. Professionalmente, sarete particolarmente impegnati: organizzatevi razionalmente e farete fronte a tutto. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza bene: un po’ di movimento vi farà aumentare la resistenza fisica ed aumenterà anche il livello del morale.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, questo aspetto astrale vi incoraggerà a rinunciare alla routine. In coppia, non vi mancheranno le idee per gite, scoperte, viaggi ed il partner ne rimarrà stupito. I single hanno deciso di vivere al momento e di godersi il presente. Professionalmente, coloro che praticano nel settore tecnologico saranno particolarmente favoriti e la comunicazione vi porterà grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda la salute, l’equilibrio mentale ed emotivo è conservato grazie alla posizione astrale: lo stress ed i pensieri negativi sono lontani.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e protegge tutte le aree della vita. sentimentalmente, in coppia, esprimerete i vostri sentimenti con finezza e riceverete una buona risposta da parte del partner. Single: la tenerezza circonderà questo giorno e se avete un appuntamento, la vostra sensibilità lascerà la sua impronta. A lavoro i collaboratori apprezzeranno il vostro lato diplomatico e la vostra capacità di creare nuovi contatti: risorse innegabili per il lavoro di squadra e le relazioni con i clienti. Per quanto riguarda la salute, siete particolarmente attenti allo stile di vita oggi, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione: mangiare sano, regolarmente e curare l’aspetto fisico vi fa sentire bene anche moralmente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno e porta un periodo di novità sopratutto nella vita sentimentale. Sia le coppie che i single useranno la loro immaginazione per rinnovare la propria vita amorosa e grazie all’umorismo riusciranno a trovare soluzioni originali. A lavoro, sarà il giorno in qui penserete fuori dagli schemi e dovrebbe funzionare a vostro vantaggio: è un ottimo momento per farvi coraggio ed impostare una strategia. Per quanto riguarda la salute, siete in buone condizioni e questo sarà un giorno di tregua: le Stelle vi danno lo slancio per trovare nuove terapie che possono aiutarvi a migliorare se necessario.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno e questo aspetto planetario è molto favorevole per le coppie. In effetti, sarete particolarmente dinamici e vorrete migliorare la vostra relazione. Trascorrerete gran parte della giornata alla ricerca di idee per gite o viaggi da fare insieme al partner, o, semplicemente, come trascorrere una piacevole serata in intimità. Se siete single, non preoccupatevi: il vostro stato d’animo eccellente darà i suoi frutti. Professionalmente, l’intraprendenza sarà il vostro alleato: sarete anche motivati ad andare avanti per ridurre la quantità di lavoro ed in serata, quando avrete fatto un resoconto della giornata, sarete molto soddisfatti. Per quanto riguarda la salute, la congiunzione tra Marte e la Luna vi stimola a tutti i livelli, quindi, se praticate qualche sport, cogliete l’occasione per allenarvi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in sestile con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, apprezzerete particolarmente la complicità che vi unisce e sarà indubbiamente l’occasione di molti momenti romantici. I single saranno in grado di mostrare la loro originalità grazie all’influenza lunare. Professionalmente, il sestile Luna-Urano è un bene per far emergere la vostra intuizione e la vostra inventiva: potreste sorprendere i collaboratori e porterete il vostro contributo ai progetti collettivi. Per quanto riguarda la salute, è l’ottimismo che domina oggi, e, qualunque siano le vostre condizioni, riuscirete a coltivare la speranza ed è ciò che vi darà la forma ed il desiderio di preservare il vostro capitale di benessere.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e dal punto di vista sentimentale è un buon giorno per tutti voi. In coppia vi sentite rassicurati e siete pronti a mettere in pratica alcuni progetti. I single sentono il bisogno di un amore stabile. La solitudine, che di solito non li spaventa, oggi pesa più del solito. Non vi preoccupate: è solo un momento passeggero. Professionalmente, è da un po’ che pensate ad una via d’uscita dalla routine lavorativa e, in effetti, alcuni progetti impensabili potrebbero emergere. Sarebbe quindi opportuno approfittare di questa bella congiuntura globale per gettare le basi per un futuro migliore. La salute è ottima, tuttavia, non superate certi limiti se si tratta di sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia avete bisogno di affezione e la configurazione planetaria vi incoraggerà a prenderla: dispieghereste tutto il vostro fascino per attirare il partner nelle vostre reti. Se anche lui è sotto il segno dell’Acquario, sarete in perfetta sintonia. Single: è il momento di muoversi un po’ e di trovare il coraggio per fare il primo passo. A lavoro, se deciderete di cambiare qualcosa, dovreste farlo gradualmente: le vostre idee sono buone ma dovete trovare il tono giusto per esprimerle ed imporle. E se così fosse, la giornata sarà molto produttiva. Per quanto riguarda la salute, questa congiunzione tra Marte e la Luna vi dà energia positiva. Siete in buona forma: cogliete l’occasione per creare un piccolo programma benessere. Prendersi cura di se è sempre positivo per il morale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, la giornata trascorrerà sotto il segno del romanticismo: sarete pieni di idee e dovreste passare una bella serata se vi affiderete alla vostra creatività. Professionalmente, sarete molto determinati e farete grandi progressi qualsiasi sia il vostro settore lavorativo. Per quanto riguarda la salute, dosate bene le energie mandate dalle Stelle per non rischiare di consumarle tutte troppo in fretta: ricordatevi la fragilità dei giorni passati.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.