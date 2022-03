Bracciante indiano muore carbonizzato in un container nelle campagne di San Felice Circeo. Indagano i carabinieri

SAN FELICE CIRCEO – Un bracciante agricolo indiano di 50 anni è stato trovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri all’interno del container in cui viveva nelle campagne di San Felice Circeo. Un riparo di fortuna che condivideva con un amico riuscito però a fuggire in tempo per salvarsi e a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e avviare la indagini. La struttura che, secondo le prime informazioni apparterrebbe al titolare dell’azienda agricola per la quale l’uomo lavorava, è stata posta sotto sequestro.

Si pensa ad un malfunzionamento della stufa che avrebbe prima causato l’intossicazione della vittima forse semisvenuta quando si è sprigionato il rogo. Erano le 18,30 e i soccorsi sono stati vani.

“Una vergogna assoluta. L’ ennesima”, commenta Marco Omizzolo, il giornalista e sociologo che da anni si occupa dei lavoratori stranieri a servizio dell’agricoltura pontina, spesso sfruttati. E’ stato lui il primo a darne notizia in un post pubblicato su Facebook. “Questa è una sconfitta di tutti”, commenta amaro.