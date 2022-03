D’Annunzio, lavori terminati, si attende la presentazione dell’autorizzazione ai Vigili del fuoco

LATINA – Cantiere chiuso al Teatro D’Annunzio di Latina dove sono terminati i lavori per la messa in sicurezza dello stabile, o meglio gli ultimi lavori di una lunghissima serie, stavolta per adeguare la copertura e il controsoffitto. Se lo stabile è realmente a norma ora, e se potrà finalmente avere le certificazioni mai possedute prima, lo diranno i vigili del fuoco quando sarà presentata la Scia. Intanto dal Palacultura sono stati portati via ponteggi e i materiali di risulta e si attende il rientro in servizio dei tecnici responsabili del procedimento che dovranno certificare la fine dei lavori e presentare formalmente la richiesta di autorizzazione alla riapertura. E’ quanto ha spiegato ieri l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Latina, Pietro Caschera (nella foto con l’assessora Pazienti), intervenendo nella Commissione al ramo presieduta dal consigliere di centrodestra Roberto Belvisi. L’assessore ha anche aggiunto che sono già stati pagati i diritti per l’ispezione dei vigili del fuoco.

Dalla seduta della commissione sono anche emersi gli imprevisti emersi nel cantiere per la ristrutturazione dell’ex Garage Ruspi destinato ad ospitare un Centro culturale: sono spuntati infatti in corso d’opera una condotta non censita al momento dei lavori e dell’amianto, con la necessità di individuare una ditta per lo smaltimento.

Infine, è stata illustrata l’idea di progetto per la realizzazione di un impianto sportivo nei quartieri Nuova Latina e Nascosa, il Comune ha un mese di tempo per presentare il progetto e poter così partecipare al bando che potrebbe portare nelle casse del Comune 3,5 milioni di euro.

In chiusura, la Commissione ha approvato all’unanimità la mozione per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza di Via Pantanaccio e per la realizzazione di un parcheggio nei pressi della scuola del quartiere.

Sul D’Annunzio dopo la Commissione, la nota di Fratelli D’Italia: “Apprezziamo gli interventi dell’Assessore Caschera, che nella commissione Lavori Pubblici di oggi, senza nascondersi dietro ad un dito, ha elencato con sincerità tutte le difficoltà incontrate per l’apertura del teatro D’Annunzio, primo fra tutti la carenza di personale e l’infezione da Covid-19 che ultimamente ha interessato diversi dipendenti del settore lavori pubblici. Solo che il teatro è laconicamente chiuso da 6 anni e onestamente il Covid-19 non può più essere una giustificazione, Ci è stato detto oggi che il teatro aprirà a breve, ma affinché questo non sia solo un annuncio, l’ennesimo, ci chiediamo se l’amministrazione stia lavorando anche per riempirlo di contenuti, perché avrebbe ancora meno senso avere un teatro aperto ma vuoto. Bisogna lavorare subito ad una programmazione annuale, che dovrebbe essere già pronta, in tempo per la stagione autunnale. Anche su questo, noi Consiglieri Comunali avremmo il piacere di poter dare un contributo e vorremmo essere coinvolti, anche se l’inclusività evidentemente non è una prerogativa di questa amministrazione”, dichiarano la Capogruppo di Fratelli d’Italia Matilde Celentano e i consiglieri Gianfranco Antonnicola e Patrizia Fanti.