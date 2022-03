Due passi in più per la qualità: Ottica Davoli

“Per un buon caffè due passi in più si fanno volentieri!“. Così diceva la pubblicità di un noto caffè dove si invitava il pubblico a preferire la qualità del prodotto nonostante bisognasse spostarsi un po’ di più. Anche noi dell’Ottica Davoli vogliamo farvi questo invito, portandovi a prediligere la qualità dei nostri prodotti e della tecnologia che mettiamo a vostra disposizione per la produzione del vostro occhiale.

Di certo non siamo situati nel centro di Latina, ma la nostra sede possiede dei vantaggi che possono colmare questa “carenza” e che ci rendono unici. Può sembrare superfluo ma abbiamo a disposizione un ampio parcheggio e quindi posti sempre disponibili ed in modo gratuito. Ricordo che quando l’Ottica Davoli ha aperto i battenti, mi capitava di dover spiegare dove fosse ubicato il punto vendita e spesso mi rispondevano “così lontano!?”. La cosa mi faceva sorridere perchè per me che abitavo a Roma ed ero abituato a spostamenti più lunghi di un’ora, i 5 minuti che ci separano dal centro avevano un’altra valenza.

Il nostro negozio presenta un nuovo format dove offriamo 5 postazioni di consulenza separata, un’area adibita alla centratura 3D con il Visufit 1000 di Zeiss per lenti monofocali evolute e lenti progressive, un’area dedicata alle montatura Custom dove possiamo realizzare montature uniche solo per voi e per ultima ma non meno importante la fresatrice MEI in bella mostra nel nostro laboratorio a vista dove possiamo montare il vostro occhiale entro un’ora. Inoltre siamo forniti di due sale misurazione dotate dell’intera filiera della strumentazione Zeiss, che ci permette di offrirvi la tecnologia esclusiva delle lenti Zeiss Smartlife Individual Pro.

Una sezione del punto vendita è dedicata agli occhiali da sole e un’altra alla fotografia. Tutto questo per poterci dedicare nel migliore dei modi alle esigenze dei nostri clienti, potendoli ascoltare in totale Privacy e sicurezza; nonostante le restrizioni si siano allentate infatti adottiamo comunque un severo protocollo di disinfezione dei locali, delle postazioni e del materiale che utilizziamo tra una consulenza e l’altra.

Una selezione capillare delle montature a livello internazionale e nazionale ci ha portato ad avere delle esclusive come Lindberg, l’unico occhiale invisibile di soli 3 grammi che non ha saldature e viti, ora disponibile anche in corno di bufalo; oppure come Caroline Abram, collezione di una stilista francese ricca di colori e forme molto particolari; un altro esempio è Kador, pezzo della tradizione italiana che costruisce montature dalla grande personalità. Se la leggerezza, la praticità e la resistenza è ciò che cercate in un occhiale, la nostra linea A.D. 1968 in materiale Ultem con le le clip magnetiche da sole polarizzate fa sicuramente per voi.

Tra le nostre opzioni potrete sicuramente trovare l’occhiale che fa per voi, ma se proprio nessuna montatura sia di vostro gradimento possiamo comporla insieme, scegliendo tra più di 100 forme in più calibri e 400 colori grazie alla nostra linea Custom.

Vi aspettiamo in negozio per offrirvi servizi esclusivi tra cui il check-up annuale della vista gratuito, il controllo adeguatezza delle lenti a contatto, la garanzia di adattamento entro 30 giorni per gli occhiali progressivi, assistenza gratuita per il set-up del vostro occhiale (sole-vista), la garanzia di 12 mesi con il 50% di sconto dal prezzo di listino in caso di evento accidentale, la garanzia di 24 mesi con sostituzione completa della montatura o delle lenti per difetti di fabbricazione, infine finanziamenti a tasso 0 senza busta paga e molto altro ancora!