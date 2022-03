Un piano di rilancio per il Mof. Il presidente Quattrociocchi: “Indispensabile lavorare insieme”

LATINA – E’ pronto il piano di rilancio del Mof di Fondi, il più grande mercato ortofrutticolo del centro-sud italia, che vuole crescere ancora e soprattutto aggiornarsi sotto la guida del Consiglio presieduto dal professor Bernardino Quattrociocchi, docente ordinario di Economia e gestione delle imprese (qui in foto con l’Ad Enzo Addessi). Per condividerlo, nei giorni scorsi, in Camera di Commercio, si è tenuto un tavolo dei soci fondatori del MOF allargato alla politica e alle istituzioni con la promessa e l’impegno da parte del Presidente Giovanni Acampora che questo diventi un tavolo permanente. “Affrontare insieme in maniera più compatta e risolutiva le problematiche e le criticità inerenti il programma di sviluppo del Sistema MOF”, ha esortato il numero uno dell’Ente camerale. Un sistema di cui fanno parte 100 aziende concessionarie, di cui 7 cooperative che raggruppano circa 2500 produttori agricoli locali, ma anche 80 aziende ortofrutticole.

“Il MOF rappresenta un hub di riferimento per tutto il settore ortofrutticolo paragonabile per merci movimentate al mercato di Parigi – spiega Quattrociocchi– E’ un motore economico importante, che va potenziato a livello nazionale ed internazionale. Una sua peculiarità fondamentale che lo rende unico e competitivo è che racchiude tutta la filiera alimentare: accoglie, produce, lavora. Per espandersi però, necessita di infrastrutture, come autostrade, porti e ferrovie, al momento carenti, di allinearsi al Green Deal, di diventare digitale e tecnologico e con una filiera non a chilometri zero, ma a chilometro vero”.

Grazie alla progettualità messa in campo e alla partecipazione proprio in questi giorni ai primi bandi per accedere ai fondi del Pnrr, il percorso è avviato, come ci ha raccontato questa mattina su Radio Immagine il Presidente Quattrociocchi.

Al tavolo in Camera di Commercio erano presenti il prefetto di Latina Maurizio Falco, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, l’europarlamentare Salvatore De Meo; i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna; l’Amministratore Delegato del MOF Enzo Addessi; il Presidente del Consorzio Unico Industriale Francesco De Angelis; il Presidente della Banca popolare di Fondi Carroccia e il direttore generale Gianluca Marzinotto, c’era il Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.