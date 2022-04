Annullata Catania-Latina, c’è la comunicazione ufficiale della Lega

LATINA – Dopo le notizie di stampa, è arrivata oggi quando ella sala stampa del Francioni si era già tenuta la conferenza stampa di Mister Daniele Di Donato, la comunicazione ufficiale che la gara tra Latina Calcio 1932 e Catania è annullata. Il provvedimento della LegaPro ha raggiunto la squadra nerazzurra mentre era in provìcinto di partire .

Questo il testo della comunicazione: “Preso atto del provvedimento del 9 aprile 2022 del Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare, che ha dichiarato la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo d’azienda calcistico di pertinenza di Calcio Catania SpA e nelle more della pubblicazione da parte della FIGC dei conseguenti provvedimenti si comunica che la gara del Campionato Serie C, Catania-Latina, in programma il 10 aprile 2022 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, non verrà disputata”. Il Mister ha comunicato ai giocatori inoltre anche la ripresa degli allenamenti per lunedì 11 aprile alle ore 14:30 allo stadio Francioni.