Torna la Circeo Run: dal lungomare al centro storico e ritorno

SAN FELICE CIRCEO – Viaggia a pieno ritmo la macchina organizzativa per la terza edizione della Circeo Run – III trofeo Christian Rotta organizzata dalla Nuova Podistica Latina, con il Comune di San Felice Circeo e il Parco Nazionale del Circeo. Si tratta si una gara su strada, su percorso di 10 chilometri bronze omologato FIDAL, che si svolgerà l’8 maggio.

“Percorso suggestivo che parte dal lungomare piazzale Cresci, attraversa località La Cona, per poi salire al centro storico e proseguire lungo i vicoli del borgo antico fino ad arrivare a “Vigna La Corte”, parco-belvedere con vista mozzafiato sul litorale, tra i più belli della provincia. Da qui discesa fino al mare, costeggiando poi la spiaggia per l’ultimo chilometro, si taglierà il traguardo”, spiegano gli organizzatori.

Subito dopo lo start della gara competitiva, partirà anche una camminata ludico motoria di 7,5 km aperta a tutti, con istruttori di Camminata Sportiva della ASD Atletica Olimpic (costo 2 euro).

ESCURSIONI GUIDATE – E quest’anno, la Circeo Run darà la possibilità ai suoi iscritti e agli accompagnatori, di coniugare lo sport con la cultura e conoscere meglio alcuni dei luoghi più belli della zona, tra storia, mare e archeologia. Il 7 e l’ 8 maggio infatti un team di guide sarà a disposizione per visitare la Villa dei Quattro Venti e il centro storico, oppure la Grotta delle Capre (entrambe le visite sono gratuite per gli iscritti alla corsa e per tre familiari o amici accompagnatori, mentre dalla quinta persona si chiede un contributo di 5 euro per ogni ulteriore partecipante).

Si può fare anche un tour in barca “Sulla rotta di Ulisse” (questo in convenzione). Gli esterni alla corsa pagheranno un biglietto per sostenere il tour.

E’ obbligatoria la prenotazione, inviando una mail all’indirizzo: tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com.

Per info contattare la Pro Loco di San Felice Circeo al numero 0773/547770 (dal martedì alla domenica dalle ore 09.00 alle 13.00)