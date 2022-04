Oroscopo del giorno 09 Aprile 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Questa configurazione planetaria dà importanza a tutti gli aspetti relazionali ed ai rapporti in generale. In coppia: è un buon momento per parlare di futuro, per fare il punto sui vostri progetti, per dare una nuova svolta alla vita. Per i single sono annunciati incontri interessanti. Il lavoro non vi appesantisce affatto. I vostri rapporti professionali sono messi in evidenza. La salute è molto buona e dovreste continuare a prendervi cura di voi per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno ed aumenterà il vostro umorismo. In coppia, la vostra spontaneità e la vostra autenticità saranno le chiavi per una bella giornata accanto al partner. Single: sapete intrattenere chiunque ed il vostro sorriso sarà contagioso. Probabilmente è il miglior modo per sedurre. A lavoro potrebbero avvenire dei cambiamenti: trasferimento o promozione. Mercurio vi darà le giuste opportunità. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi è in gran forma: avete raggiunto un’ottimo equilibrio tra il fisico e la mente.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno ed metterà in risalto il vostro lato idealista e capriccioso. In coppia passerete tutto il tempo a criticare il partner. Fate attenzione: se anche lui è sotto il segno dei Gemelli, la giornata potrebbe finire male. Single: non sarà meglio nemmeno per voi. Cercate di essere pazienti. Anche a lavoro dovreste essere più tolleranti e meno esigenti, altrimenti rischiate gravi conflitti. Dal punto di vista della salute siete stanchi e stressati: dovreste cercare di alleviare le tensioni leggendo un buon libro.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno ed influenzerà il modo di vedere la vostra relazione, soprattutto se siete il tipo che condivide tutto col partner: avete bisogno dell’avventura e dell’inaspettato per risvegliare la passione. Single: sentitevi liberi di uscire perché potreste incontrare finalmente la vostra metà. A lavoro, Nettuno vi aiuterà a distinguervi dai collaboratori e ad avanzare nei vostri progetti. Tuttavia, fate attenzione a non adottare un atteggiamento offensivo. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica e la vitalità saranno al massimo e potreste affrontare le sfide più improbabili.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete molto vicini al partner e la vita insieme sarà molto appagante. Single: è probabile che abbiate un incontro abbastanza importante per risvegliare il vostro istinto romantico. A lavoro, l’atmosfera sarà buona e condividerete momenti importanti con i colleghi. La vostra professionalità e la vostra attenzione saranno notate da un nuovo arrivato che potrebbe darvi nuove opportunità per la carriera. Per quanto riguarda la salute vi sentite bene e siete motivati a continuare uno stile di vita molto equilibrato.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, se vi sentite giù di morale affidatevi al partner: vi aiuterà a ritrovare il sorriso. Single: non dovreste isolarvi anche se non avete voglia di incontrare nessuno. Fatevi coraggio ed uscite, la giornata ha delle belle sorprese in serbo. Sotto questa influenza astrale non avete troppa voglia di lavorare ma sarà necessario fare alcuni sforzi. Tuttavia, non dovreste preoccuparvi: il buon umore dei colleghi vi restituirà presto la motivazione. Dal punto di vista della salute non siete al meglio delle condizioni: ascoltate il vostro corpo e prendetevi cura di voi se non volete pagare il prezzo della negligenza più tardi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e vi porta momenti piacevoli nella vita sentimentale. Le coppie saranno in perfetta simbiosi. L’atmosfera generale è molto armoniosa e godrete di momenti speciali. Single: è un ottimo momento per trovare la vostra metà. Siete affascinanti, di buon umore ed è positivo per i nuovi incontri. A lavoro vi sentite a vostro agio e sarete apprezzati dai collaboratori. Potreste essere presentati a qualcuno che svolgerà un ruolo molto importante nella vostra vita professionale o personale. Per quanto riguarda la salute avete deciso di migliorare lo stile di vita: eliminare un vizio o fare una dieta.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, se avete incontrato delle difficoltà in passato, oggi il partner vi aiuterà a trovare la tranquillità. Non lasciatevi trascinare dai pensieri negativi e godetevi la giornata accanto alla vostra metà. Single: abbiate fiducia in voi stessi per vedere la concretizzazione del vostro rapporto. Professionalmente dovreste assumere un atteggiamento premuroso nei confronti dei vostri collaboratori per lavorare in un’atmosfera più rilassante. Dal punto di vista della salute, per non peggiorare le vostre condizioni dovreste cercare di alleviare lo stress.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente sia per le coppie che per i single, il giorno sarà sotto il segno della complicità. Non avrete nemmeno bisogno di parlare, basta uno sguardo per capire il partner o il prescelto del vostro cuore. I single che non hanno ancora conosciuto la persona desiderata potrebbero avere un piacevole incontro in un posto insolito. A lavoro dovrete essere comprensivi nei confronti degli altri: è possibile che qualcuno dei collaboratori abbia bisogno del vostro aiuto. La salute è buona e sarà rafforzata dalla presenza di Urano: vi sentite motivati a riprendere delle attività trascurate nell’ultimo periodo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il pianeta vi spingerà a prendere alcune decisioni evitate in passato. Potreste parlare col partner di progetti per il futuro. Single: se siete indecisi su alcune situazioni, non preoccupatevi perché saprete a tempo debito qual è l’atteggiamento migliore da adottare. A lavoro siete pieni di risorse e non cederete davanti a nessuna difficoltà. Per quanto riguarda la salute potreste decidere di prendere delle decisioni particolarmente costruttive: smettere di fumare o praticare sport. Saturno vi aiuterà ad uscirne vittoriosi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Di solito, un quadrato nel piano planetario non promette nulla di buono: avrete bisogno di molta pazienza in tutti i settori della vita. In coppia non potete resistere ad entrare in un conflitto solo per capriccio. Single: non è oggi che incontrerete la vostra metà. A lavoro sarà una giornata molto impegnativa e piena di intoppi, cercate di mantenere la calma e la diplomazia. Per quanto riguarda la salute, dovreste trovare il tempo per schiarivi le idee e per decomprimere la tensione accumulata.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, Marte porta la passione e la sensualità: un risveglio sentimentale è nel menu del giorno per il piacere del partner. Single: potreste incontrare una persona che riuscirà ad affascinarvi nei prossimi giorni. Dipende da voi se il rapporto durerà a lungo. Professionalmente, alcuni di voi prenderanno decisioni radicali: potrebbero considerare una riconversione per un lavoro totalmente diverso da quello attuale. Coloro che cercano un lavoro, dovrebbero essere più flessibili. Per quanto riguarda la salute, sarebbe meglio evitare gli sport estremi e favorire le attività più tranquille.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.