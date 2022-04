Oroscopo del giorno 17 Aprile 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in quadrato con la Luna nel vostro segno e potrebbe raffreddare la comunicazione al livello sentimentale. In coppia dovreste evitare i discorsi importanti ed aspettare tempi migliori per discutere del futuro. Single: provate a lasciare che sia il caso a decidere per una volta. Godetevi la vita e sarete sorpresi da quello che vi offrirà. Per quanto riguarda la salute, potreste subire un calo di attenzione: vi causerà qualche contrattempo, ma, nel complesso, non sarà nulla di grave. A livello relazionale, l’aspetto astrale influirà negativamente sul vostro comportamento: reagirete con aggressività ai litigi e potreste danneggiare qualche rapporto. Cercate di calmarvi ed avrete la possibilità di rinnovare il dialogo.

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con Venere nel vostro segno. In coppia, avrete difficoltà a godervi i momenti piacevoli a causa della frustrazione del partner. Potreste sbloccare la situazione proponendovi di analizzare i suoi problemi e presto vi sentirete più sereni. Single: non avrete motivo per sentirvi a disagio anche se recentemente avete esposto il vostro punto di vista in maniera chiara. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di allontanarvi un po’ da un’atmosfera confusa ed opprimente: le persone intorno tendono ad invadere la vostra intimità. Cercate di spigare loro che avete bisogno di più spazio e di più tempo per voi stessi: alla fine vi capiranno.

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno. In coppia, potreste sentire una mancanza di affetto: se non siete sicuri che si tratta di un vero disinteresse, parlate col partner e vedrete che apprezzerà la vostra franchezza. Single: non siete preoccupati del vostro futuro e vi godete al massimo la libertà sentimentale. Per quanto riguarda la salute, alcuni di voi, finalmente, decideranno di porre fine ad alcuni vizi nocivi. Anche se sarà dura all’inizio, col tempo sarete grati a voi stessi di averlo fatto. A livello relazionale dubiterete delle scelte fatte professionalmente: avete paura che abbiano conseguenze significative sull’equilibrio della vita familiare. Non preoccupatevi troppo, i consigli dati aiuteranno i vostri cari a cavarsela egregiamente.

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e segnerà un episodio che porterà cambiamenti futuri. In coppia potreste mettere in discussione alcuni aspetti obsoleti: sarà necessario discuterne col partner ed insieme decidere quale può essere la situazione più adatta per voi. Single: l’aspetto astrale non è molto favorevole per gli incontri soprattutto se avete appena avuto degli appuntamenti delicati. Per quanto riguarda la salute, vi lasciate trasportare dai pensieri negativi e questo influirà sul vostro stato d’animo. Cercate di meditare un po’ e provate a superare le difficoltà con attività divertenti. In famiglia tenderete a criticare un po’ tutti: anche se avete un buon senso della responsabilità, alcuni dei vostri cari potrebbero non essere d’accordo.

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quinconce con Venere nel vostro segno e vi renderà più nervosi del solito. In coppia, il partner, farà difficoltà a fronteggiarvi: dovreste fidarvi di lui ed esprimere le vostre preoccupazioni. Vedrete che in serata tutto andrà molto meglio. Single: avrete qualche dubbio nel decidere di accettare o rifiutare un invito. Seguite il vostro istinto senza esitare. Per quanto riguarda la salute, vi preoccupate di più del vostro aspetto: potreste provare nuovi stili di abbigliamento completamente diversi permettendovi di avere un’altra immagine di voi stessi. In famiglia, alcuni imprevisti cambieranno il programma della giornata e questo porterà insoddisfazione. Provate ad essere più aperti e più tolleranti.

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno ed annuncia un eccellente sviluppo sentimentale in coppia. Le relazioni saranno appaganti nel complesso, ed alcuni di voi avranno il desiderio di concretizzare dei progetti molto interessanti. Single: questa posizione è molto favorevole agli incontri. State curando di più il vostro aspetto per incuriosire l’agognata persona e dovreste osare a dichiarare i vostri sentimenti nascosti da un bel po’. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene: i disagi del passato sono scomparsi e la gioia di vivere prenderà il sopravento soprattutto per coloro che erano un tantino depressi. In famiglia i più piccoli rallegreranno la vostra giornata. I rapporti con i vostri cari sono eccellenti e le discussioni saranno molto costruttive.

(23 settembre – 22 ottobre)

Nettuno è in quadrato con Venere nel vostro segno. Per i single ci sono grandi possibilità di conoscere delle persone, tuttavia, a causa dell’aspetto astrale, i rapporti saranno piuttosto effimeri. Non agite in fretta per evitare alcune situazioni sgradevoli. Le coppie avranno lo tendenza a sperimentare nuovi orizzonti: dovreste fare attenzione e pensare seriamente alle conseguenze. Per quanto riguarda la salute, vi sentite un po’ esauriti e questo avrà un effetto negativo sul morale. Una passeggiata potrebbe rivelarsi liberatoria per la mente. In famiglia potreste sentirvi infastiditi dal comportamento degli altri: siete troppo malinconici e dovreste evitare le discussioni estenuanti ed infruttuose. Provate a immergervi in attività divertenti per rilassare la mente.

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno e per voi coppie segna un periodo durante il quale avrete difficoltà a comunicare col partner: nessuno di voi potrà esprimere le sue emozioni nel modo giusto. Cercate di non lasciarvi trasportare da questi alti e bassi e con un po’ di pazienza riuscirete a gestire i vostri disaccordi. Single: se di recente avete conosciuto una persona, dovreste fare alcuni compromessi per trascorrere una giornata tranquilla. Per quanto riguarda la salute, avrete molte situazioni da gestire: prendetevi il ​​tempo necessario per organizzarvi e per stabilire le vostre priorità così da non rischiare un episodio di stress. Il conflitto tra i pianeti avrà conseguenze negative anche sui rapporti familiari: l’armonia generale potrebbe essere minacciata dal vostro comportamento maldestro. Organizzate momenti ricreativi: un film o una passeggiata potrebbero giovare all’umore.

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia, potete aspettarvi alcuni malintesi: avete la sensazione che il partner sia completamente altrove. Provate a chiarire i vostri dubbi per ritrovare la serenità. Single: siete in modalità interrogatorio e non sarà piacevole per le persone che incontrerete. Cercate di essere più flessibili e parlate un po’ di voi. Per quanto riguarda la salute, le Stelle causano molta instabilità: potreste affrontare momenti di nervosismo o trovarvi in confusione. Alcune attività ricreative possono permettervi di riconquistare la pace interiore ed evacuare tutta questa tensione. In famiglia vi renderete conto che ultimamente avete trascurato alcuni dei vostri cari. Potreste organizzare una cena: di solito è un momento amichevole in cui è possibile ritrovarsi e riscaldare un’atmosfera un po’ distante.

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la vostra emotività aumenta ed alcuni dei valori personali risultano sballati. Cercate di essere più obiettivi e parlate col partner delle vostre aspettative. Per i single sarà una giornata che non dimenticheranno facilmente: dipende da loro assicurarsi che siano bei ricordi o meno. Per quanto riguarda la salute, siete un po’ più agitati del solito: provate a calmarvi e a passare più tempo in bella compagnia. Potreste decidere di partecipare ad un evento di famiglia: riuscirete a ricordare i bei tempi e a decidere la strada da seguire per un futuro promettente.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce senza dubbio più le persone single: le loro emozioni stanno riemergendo. Se pensano ancora ad una relazione finita, potrebbero decidere di ritentare la fortuna: dovrebbero riflettere bene prima di prendere questa decisione. Per le coppie il clima è pacifico ed il rapporto e solido. Per quanto riguarda la salute, state brillando e niente sembra in grado di infastidirvi: vi prendete cura del vostro aspetto e del vostro benessere più del solito. Anche in famiglia l’atmosfera è piacevole perché siete particolarmente gentili e riceverete complimenti. Anche se l’adulazione non è il vostro motto, potrebbe essere che, per una volta, troverete questi complimenti rassicuranti.

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la routine vi preoccupa. Niente vi obbliga a chiudervi dentro: provate ad immaginare e proporre nuove attività comuni al partner, sia nella vita quotidiana che nell’intimità. Se siete single, dovreste considerare di allontanarvi un pochino dalla vostra zona di comfort e probabilmente avrete degli incontri molto diversi e molto promettenti. Per quanto riguarda la salute, sarete disturbati da piccoli inconvenienti ricorrenti: potrebbe essere una buona idea esplorare dei metodi moderni ed originali per superarli. In famiglia vi rendete conto che ognuno ha delle aspirazioni diverse. Dovreste trascorrere più tempo insieme ai bambini e cercare di sostenerli.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.