Tutto esaurito al Giardino di Ninfa in piena fioritura

LATINA – Tutto esaurito al Giardino di Ninfa nel lungo fine settimana del 25 aprile. Il Monumento Naturale gestito dalla Fondazione Caetani, che grazie alla primavera tardiva è apparso in tutta la sua bellezza con buona parte delle piante in piena fioritura è quasi sold out anche il prossimo fine settimana che coincide con il 1 maggio.

Ninfa, con il suo straordinario patrimonio botanico e dopo il grosso lavoro realizzato negli ultimi anni in collaborazione con gli archeologi della Sapienza per riportare alla luce le antiche rovine della città medievale, appare oggi anche con un’ immagine rinnovata, e si conferma una delle mete turistiche più ambite del territorio provinciale di Latina.

Le prossime visite, nella modalità prepandemia con gruppi guidati, si terranno il 30 aprile e il primo maggio, e tutti i sabati e le domeniche di maggio.