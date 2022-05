Chiusura trionfale per le atlete dell’Uisp Latina al campionato Almudena

Si è concluso il 30 aprile al Palasport di Ariccia il Campionato Almudena che ha visto partecipare le ginnaste dell’Uisp Latina, dalla prima all’ultima prova. Nell’ultima giornata di gare sono scese in pedana Melissa De Angelis e Giulia De Grandis con i loro esercizi alla palla e al nastro. La novità di quest’ultima esibizione è stata vederle protagoniste in un esercizio di coppia a corpo libero sulle note della famosa canzone “I watussi”. Tre esecuzioni eccellenti che hanno riscosso grandi consensi e scroscianti applausi. Successivamente è entrata in pedana la coppia Chiara Stivali-Giulia Casumaro con un esercizio con cerchio e clavette. Alcuni piccoli errori le hanno portate a classificarsi seconde. Successivamente è stato il turno dei due individuali, Gaia di Biasio alla fune e Giulia Casumaro al cerchio. L’ottima prestazione le ha portate a salire sul podio come seconda e prima classificata. A chiudere la giornata trionfale delle atlete Uisp ha pensato la squadra cerchi, composta da Claudia Malafronte, Gaia di Biasio e Chiara Stivali. Le tre ragazze hanno svolto una prova impeccabile, tanto da riuscire a salire sul gradino più alto del podio.