Giro dell’Agro Pontino, Di Prospero e Nardecchia trionfano nella 7° tappa

Il Giro dell’Agro Pontino Opes avanza con la settima tappa di calendario. A trionfare stavolta, sono stati Enzo Di Prospero del Team Nardecchia Montini e Giuseppe Nardecchia del Veloteam Latina.

Nella splendida cornice dell’Agriturismo Morgante, domenica 1° maggio si è svolto il Memorial Davide Giuliani organizzato dall’asd Terracina Cycling Veneta Group. Nonostante la giornata coincidesse con la Festa dei Lavoratori, ben 130 atleti si sono presentati al via.

“Siamo giunti a metà del calendario 2022 ed il bilancio delle gare sostenute non solo è positivo, ma si registra una continuità di svolgimento e di partecipazione – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes – il Giro dell’Agro Pontino è cresciuto notevolmente e si pone come un vero riferimento territoriale per il settore”.

Condizioni meteo perfette, circuito messo in sicurezza dal gran lavoro svolto dalla società organizzatrice, e ben controllato dal Comando dei Vigili Urbani di Terracina, ai quali vanno i ringraziamenti della commissione ciclistica Opes. Alle ore 9, la famiglia Giuliani dava il via alla gara.

“Una gara organizzata in memoria di Daniele Giuliani, un giovane ciclista che purtroppo ci ha lasciati troppo presto – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Una famiglia, quella di Sergio Giuliani, che naviga nell’ambito del ciclismo regionale, donando passione ed energia, da tempi memorabili. Non poteva esserci modo migliore da parte dell’ASD Terracina Cycling Veneta Group per omaggiarli. Gianluca D’amico ed il suo team, hanno dimostrato forte coesione e grande affidabilità. Siamo certi che questo Memorial darà grandi soddisfazioni negli anni a venire”.

Nella prima partenza, si apriva il festival degli attacchi in solitaria, al primo giro con Antonio Orlacchio presto ripreso, al secondo giro con Gianpiero Picozza che riusciva a tenere una tornata intera, prima di essere ripreso da Quattrini Luca e Di Prospero Enzo, in un primo momento, e Madaluni Luca in un secondo momento. Il quartetto aveva vita breve ed al quinto giro il gruppo chiudeva il gap. Poco prima dell’inizio del settimo giro, altro terzetto composto da Papa Antonio, Persichini Alessio, Montini Stefano, riuscivano a guadagnare 20 secondi. La reazione dell’ASD Veloteam Latina e dell’ASD Center Bike, rimasati fuori dai giochi, riportava il gruppo compatto a 5 km dall’arrivo dove iniziavano la bagarre finale. Ad anticipare tutti con un allungo poderoso a soli 2 km era Enzo Di Prospero, che guadagnando 10 secondi riusciva a tagliare a braccia alzate il traguardo. L’ASD Nardecchia-Montini Team completava il podio piazzando Valerio Strano Paniccia al secondo posto e Angelo Cellini al terzo.

La seconda partenza vedeva una forte vena agonistica in tutti gli atleti presenti. Tanto forte che, in quasi la totalità della gara, tutti gli attacchi portati dai vari team non erano sufficienti ed in grado di far creare fughe degne di nota, ma comunque contribuiva a picchi elevati di media generale di gara. Solamente nel finale, quando le energie iniziavano a calare ed i tatticismi prendevano il sopravvento, Bruno Gaviglia, allungava sul gruppo. L’occhio esperto di Giuseppe Nardecchia, faceva intuire che era il momento giusto per lasciare il gruppo ed agganciarsi alla ruota del rivale di categoria. I due di comune accordo, procedevano fino a giocarsi la gara nella volata finale che vedeva prevalere Nardecchia Giuseppe su Gaviglia Bruno. Il gruppo arrivava a ranghi compatti per giocarsi la terza posizione ad appannaggio di Massimiliano Fraiegari.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Categoria Rossa

Strano Paniccia Alessio – Team Nardecchia Montini

Cellini Angelo – Team Nardecchia Montini

D’Amico Gianluca – Terracina Cycling

Cartolano Domenico – Bike Lab Team Astolfi

Pantoni Manuel – Center Bike

Categoria Blu

Di Prospero Enzo – Team Nardecchia Montini

Picozza Gianpiero – Il Gatto e La Volpe

Cavaricci Daniele – Bike Lab Team Astolfi

Soldi Giuseppe – Velotem Latina

Pannozzo Luca – Terracina Cycling

Categoria Verde

Sarrecchia Gianluca – Drago On Bike

Garofalo Massimo – Team Nardecchia Montini

Ceci Luca – Il Gatto e La Volpe

Caronti Federico – asd Nettuno

Bonesi Marco – asd Nettuno

Categoria Gialla

Fraiegari Massimiliano – Team Fiormonti

Ciani Giuseppe – Peloso Team

Sambucci Sandro – Terracina Cycling

Miozzi Pietro – asd Nettuno

Di Magno Fernando – Drago On Bike

Categoria Nera

Nardecchia Giuseppe – Veloteam Latina

Gaviglia Bruno – Team Nardecchia Montini

Sciotti Massimo – Sportland

Peloso Massimo – Peloso Team

Campagna Luigi – Drago On Bike