Latina, torna l’Alba Run. Il Girasole: “Non è una gara come tutte le altre”

LATINA – L’ASD Il Girasole di Latina in collaborazione con l’Opes organizza per giovedì 2 Giugno, alle 6, la terza edizione dell’evento “In pista per crescere – Alba Run”, gara podistica di circa 13 km con finalità solidaristiche a sostegno dell’associazione senza scopo di lucro, per finanziare le iniziative de Il Girasole e la vacanza dei ragazzi diversamente abili che partirà il 4 giugno, destinazione Ravenna.

La gara si svolgerà lungo il percorso della pista ciclabile del parco Oasi Verde q4 Q5 con ritrovo è fissato alle 5 di mattina nell’area chiosco dell’Oasi verde Susetta Guerrini e partenza alle 6.

“Non è una gara come tutte le altre, è una gara che si appoggia sulla solidarietà nell’organizzazione e nella partecipazione . È una gara che vuole fare conoscere un mondo che altrimenti non si sa nemmeno che esiste. È una gara che chiede di alzarsi presto e superarsi nella motivazione …come fanno i nostri ragazzi che sono campioni nel superarsi ogni giorno nei loro limiti, è una gara dove la medaglia Ve la costruisce mani speciali”, spiega in un post una delle organizzatrici, Patrizia Di Benedetto.