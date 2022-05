Oroscopo del giorno 11 Maggio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete tentati di organizzare una serata romantica: fatelo perché sembra che il partner aspetti da tempo un segnale di tenerezza. Single: è un grande momento per iniziare un rapporto e per esprimere ciò che pensate di qualcuno che avete appena incontrato, o che incontrerete nei giorni a venire. Professionalmente, questa configurazione planetaria porta nuove idee, aumenta l’intuizione e la creatività: sta a voi trovare il modo migliore per incanalarle e pensare ad un modo per farle prendere forma. Per quanto riguarda la salute, gli impulsi di Nettuno vi rendono di umore piuttosto piacevole ed alcuni di voi vorranno girare una pagina e ricominciare da capo, cercando di prendersi un po’ più cura di se stessi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vivrete la giornata sotto il segno del romanticismo: godetevi i momenti accanto al partner e potreste prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro. Single: questa posizione planetaria porta di solito eventi imprevedibili, quindi assicuratevi di avere un piano di riserva in caso la serata si allungasse più del previsto. A lavoro dovreste prestare attenzione ad una persona che di solito vi causa problemi e cercare di essere più socievoli. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione al cibo e cercate di rallentare un po’ il ritmo se avvertirete la stanchezza.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’atmosfera sarà appassionante e per la maggior parte di voi si annuncia una serata speciale. Single: preparatevi ad affascinare le persone che vi circondano perché il Sole apre il campo delle possibilità. A lavoro, le vostre iniziative, che sembravano essere in stallo, potrebbero aprirsi oggi. Forse è il momento di indicare chiaramente i vostri obiettivi soprattutto ai collaboratori scettici. Per quanto riguarda la salute, i segni di nervosismo sentiti ultimamente sono in fase di regressione: il Sole permette sia grande agilità ma anche grande flessibilità, fisicamente ed intellettualmente.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno ed aprirà i cuori aiutando a lenire i rapporti sentimentali. In coppia sarete molto più tolleranti e questo placherà alcune tensioni che altrimenti sarebbero solo peggiorate. Single: dovreste ascoltare di più le persone che vi circondano e cercare di apprezzare le loro idee. Professionalmente sarete assorbiti dalle vostre attività e non vi accorgerete del passar del tempo, tuttavia, alla fine della giornata, sarete molto soddisfatti del vostro lavoro. La salute è ottima ma non sarebbe male fare una passeggiata per ricaricare le batterie.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single vivranno un grande giorno: la passione è a portata di mano e sta a voi saperne far buon uso. Professionalmente, sotto l’armonia del Sole, sappiate che poteste anche prendervi il lusso di correre dei rischi in campo lavorativo. Con il vostro intuito amplificato e l’empatia sviluppata, saprete in anticipo cosa fare, dire e come sviluppare le cose intorno a voi. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni sia fisicamente che mentalmente e sarete motivati a riprendere alcune attività sportive.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, alcune coppie cercheranno di interrompere la routine andando fuori, o trascorrendo la serata con gli amici e l’atmosfera sarà piacevole e rilassata ma non molto romantica. Single: Urano favorisce i nuovi incontri, quindi assicuratevi di uscire di più. Professionalmente, sotto questo aspetto astrale, la comunicazione con i collaboratori porterà supporto, risposte, informazioni o contratti, vendite e relazioni durature. La curiosità vi sarà d’aiuto. La Luna promuove la vitalità e sostiene l’uso di terapie alternative per prendersi cura del corpo o della mente.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, i sentimenti saranno rafforzati: insieme al partner dovreste godere momenti intimi appassionanti. Single: avrete voglia di ricontattare una vecchia conquista solo per ricordare i bei tempi. Professionalmente potreste dover opporvi a qualche ingiustizia che causa troppo disordine: cercate di farlo con diplomazia e tutto sarà più gradevole. Per quanto riguarda la salute vi sentite molto bene e sarete tentati a migliorare alcuni aspetti fisici anche se non ne avete un vero bisogno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà una giornata piacevole se sarete in grado di mostrare i vostri sentimenti: il partner ha bisogno di rassicurazione. Single: sarete in grado di ponderare i vostri giudizi ed accontentarvi della vostra situazione attuale. Professionalmente, siete insicuri del vostro futuro: riflettete se è davvero così o è solo la noia che si fa strada nei vostri pensieri. Per quanto riguarda la salute, non avrete dei problemi, ma per sentirvi più vitali potreste provare qualche integratore alimentare.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, i rapporti di coppia sono abbastanza buoni: è possibile che vogliate uscire, che decidiate di vedere gli amici. Il programma è pieno e non avrete molto tempo da passare insieme al partner. Per i single si annuncia una bella giornata: dovrebbero uscire per poter approfittare della buona influenza astrale. A lavoro disponete del supporto dei colleghi per raggiungere un obiettivo stabilito e la giornata dovrebbe scorrere senza intoppi. La salute è buona: siete dinamici e di buon umore.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. In coppia, il vostro atteggiamento potrebbe confondere il partner: cercate di essere più chiari e spiegate le vostre intenzioni. Single: sentirete il bisogno di libertà e preferirete mantenere un certo distacco piuttosto che impegnarvi. Professionalmente, l’aspetto astrale porta dei cambiamenti: preparatevi per un punto di svolta e credete di più nel vostro potenziale. Per quanto riguarda la salute, potreste essere più sensibili del solito: cercate di mantenere la calma e raccogliete le vostre forze per affrontare questa situazione destabilizzante.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di essere un po’ più dolci nei confronti del partner e così trascorrerete una bella giornata. Single: Mercurio vi farà dire ciò che pensate in modo razionale e consolidato. Professionalmente, anche se ultimamente avete fatto degli errori, oggi sarete in grado di rimediare e persino di dimostrare che senza di essi nessuno avrebbe trovato queste soluzioni. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica è buona e dovreste cercare di rilassare la mente per non subire un calo di morale.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, piuttosto che usare parole offensive, cercate di mettervi nei panni dell’altro e capire le sue reazioni. Single: cercate di non insistere troppo, siate voi stessi e l’altro apprezzerà. A lavoro sarete coscienziosi e non vi preoccuperete dei conflitti intorno a voi: siete stanchi di queste sfide esterne e preferite restarne fuori. La salute è abbastanza buona, ma non avrete il morale al massimo: per la maggior parte di voi, il problema sta nel sonno che al momento non è riparatorio. Fate più movimento e dormirete meglio.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.