Oroscopo del giorno 19 Maggio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno e può indicare problemi nelle coppie. Dovreste cercare di esprimere le vostre emozioni altrimenti ne pagherete le conseguenze. Se siete in grado di fare anche qualche piccolo compromesso, vi sentirete molto meglio. Single: un bell’incontro potrebbe rassicurare il vostro potere di seduzione. L’orientamento dei pianeti indica che alcuni cambiamenti di atteggiamento potrebbero essere utili. Se gestite un’attività assicuratevi di trasmettere valori importanti: i vostri collaboratori si esprimeranno meglio se si sentiranno supportati. Sul piano della salute, il giorno potrà essere caratterizzato da eccessi alimentari e il corpo ve lo farà capire.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno. Questa disposizione planetaria sta privilegiando il rafforzamento sentimentale e i nuovi progetti. In coppia, sarete in grado di parlare di tutto e di più; soprattutto di cose o azioni da attuare per migliorare la qualità della vita. Se siete single avete deciso di conoscervi a vicenda prima di intraprendere una nuova avventura. A lavoro, questa posizione è molto favorevole. Se questa giornata promette di essere piena di novità, sappiate che nessuna procedura o direttiva vi sfuggirà sotto questo cielo benevolo. Oggi sarete molto resistenti, non avrete problemi di salute. Siete pronti ad affrontare nuove sfide.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno ed accentua il bisogno di momenti di intimità e di esprimere i sentimenti verso partner. Non è mai tardi per prendere in considerazione una serata speciale. Single: la solitudine sarà utile in questo periodo per analizzare meglio la situazione. Potreste rendervi conto del reale valore del vostro futuro partner. Sotto l’armonia della Luna, sappiate che potete anche prendervi il lusso di correre dei rischi in campo lavorativo. Con il vostro intuito amplificato e l’empatia sviluppata, saprete in anticipo cosa fare, dire e come sviluppare le cose intorno a voi. Dal punto di vista della salute, sarebbe bene risparmiare le forze: canalizzate le energie in modo efficiente e sostenibile.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, i rapporti saranno intensi. In coppia, l’atmosfera sarà appassionante e per la maggior parte di voi si annuncia una serata speciale. I single avranno un solo desiderio: passare un po di tempo con la persona che ha catturato il loro cuore. A lavoro l’atmosfera generale è gradevole. Disponete del supporto dei colleghi per raggiungere un obiettivo stabilito. Plutone porterà equilibrio anche a livello di forma fisica. Oggi sarete in grado di bilanciare le vostre energie ascoltando attentamente i bisogni del vostro corpo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, la relazione di coppia sarà pacifica e sicura purché comprendiate le aspettative del partner. Single: vi rendete conto che una vostra conoscenza vorrebbe di più da voi: resta da vedere se l’interesse è reciproco. Professionalmente il lavoro di squadra porterà allo sviluppo di idee strategiche. In generale, ruoterete attorno ad un progetto collettivo in cui ognuno porterà le sue idee. Se state cercando un lavoro, assicuratevi di tenere il telefono vicino a voi e controllate regolarmente le email: un colloquio potrebbe essere in arrivo. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene e deciderete di dedicare più tempo ai vostri hobby.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno e vi augura una bella giornata. In coppia, l’amore è nel menu del giorno e condividerete momenti speciali con il partner. Single: la posizione di Venere è ideale per nuovi incontri. Uscite, invitate la persona desiderata ad accompagnarvi per una passeggiata. L’amore non è lontano. A lavoro, il desiderio di fare tutto il possibile per raggiungere i vostri obiettivi continua a rendervi meticolosi e molto seri. La vostra salute, nel complesso, è buona. Tuttavia fate attenzione a non esaurirvi oltrepassando i vostri limiti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare di capire le reazioni del partner ed essere più tolleranti. Single: cercate di non insistere troppo, siate voi stessi e l’altro apprezzerà. Sul piano professionale sapete quali sono i vostri interessi ed avrete la giusta motivazione per progredire. Siete in grado di distinguervi in modo intelligente e potreste raccogliere i frutti abbastanza velocemente. Dal punto di vista della salute, l’ultimo periodo è stato complicato ed è normale sentirsi esausti. Attenzione a non superare i limiti: gestite bene le vostre energie, ne avrete bisogno nelle prossime settimane.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e vi spinge all’innovazione soprattutto sul piano sentimentale. In coppia, sentite la necessità di sviluppare nuovi progetti. Dovreste coinvolgere il vostro partner nelle dinamiche e vedrete che ne sarà felice quanto voi. I single saranno intraprendenti e determinati ad usare il loro potere di seduzione per conquistare la persona giusta. Sotto l’influenza di Marte in transito nel vostro segno, questo giorno vi trova più energici che mai. Il vostro dinamismo e la vostra efficienza potrebbero spingervi a cercare nuove responsabilità; a meno che non si scelga di iniziare a creare la propria attività in modo indipendente. Robusti e pieni di energia, nulla può fermare la vostra vitalità.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, per la maggior parte di voi, la giornata sarà speciale. In coppia il partner ha fatto tesoro dei vostri ultimi suggerimenti e sarà molto premuroso. I single brilleranno più del solito, tuttavia, un eccesso di sicurezza potrebbe ritorcersi contro. Professionalmente la giornata sarà impegnativa ma raggiungerete tutti gli obiettivi prefissati. Sarete particolarmente efficaci nonostante il carico di lavoro e sarete in ottima forma. Gli sforzi fatti per migliorare la salute stanno iniziando a dare i loro frutti: continuate così, anche il vostro morale ne beneficerà.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno ed avrà un’influenza positiva. In coppia avrete dialoghi molto interessanti con il partner. Che sia nel contesto di un progetto o per rafforzare il rapporto, darà i suoi frutti. Single: potreste impegnarvi in un rapporto che cambierà il corso della vostra vita. Sul piano professionale vorreste cambiare aria: volete progredire ed è un buon momento, non esitate a porre le prime pietre. Candidatevi per una nuova posizione, rilanciate le vostre ambizioni: Marte vi sarà d’aiuto. La salute è buona, tuttavia, se siete atletici, attenzione a non superare i limiti. Gli altri dovrebbero mantenere un certo equilibrio ed evitare fatiche che potrebbero esaurirli inutilmente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. Il contesto astrale è eccellente ed annuncia il rinnovamento nelle relazioni. La comunicazione è migliore, provate una grande soddisfazione e potete organizzare serenamente un prossimo weekend in due. I single dovrebbero stare attenti a coloro che li circondano, non tutti fanno il tifo per voi. Momenti positivi in ambito professionale. Le vostre iniziative sono ben accette dai vostri collaboratori. Con un tale contesto astrale, sarebbe sorprendente se non vi sentiate bene. Anche se avete avuto dei problemi di salute, dovreste trovare l’energia per beneficiare di una buona forma fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Gli amori saranno protetti e la gioia di vivere non mancherà di illuminarvi. I progetti per il futuro sono nel vostro menu. Single: questo non è il momento di stare in casa. Valorizzate le vostra passione e prendete l’iniziativa per un nuovo appuntamento: l’amore sicuramente vi aspetta lì. Sul piano professionale, lo spirito di indipendenza è notevolmente aumentato. Non significa necessariamente che volete derogare le procedure o sbarazzarvi dei compiti, ma non volete nemmeno impegnarvi troppo. Dal punto di vista della salute, nulla di preoccupante da segnalare oggi.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.