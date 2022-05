Si conclude il progetto del Liceo Classico di Latina con Radio Immagine, Luna e Latina

LATINA – Si conclude oggi un progetto realizzato dal Liceo Classico Dante Alighieri di Latina in collaborazione con le nostre radio e che ha riguardato il blog della scuola “Il Classico Giornale”. Gli studenti che lo animano hanno incontrato i giornalisti della redazione di Gr Latina e visitato la sede di Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina per scoprire i segreti di questo media. Nell’arco di due mesi, grazie all’allentamento delle misure di contenimento della pandemia, il progetto è si è potuto svolgere in presenza con cinque incontri, due teorico-pratici a scuola e tre sul campo, in radio.

L’impressione ricevuta l’abbiamo chiesta a Emanuele Tamburini, Eleonora Sorintano e Alessandro Paolucci che fanno parte del gruppo di oltre 20 studenti partecipanti.