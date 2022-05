Un Tg per spiegare la Mafia, l’iniziativa della 3A della media Giuliano di Latina

LATINA – Oggi ricorrono i 30 anni dalla strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Sono diverse le iniziative in programma, tra queste quella della scuola media Giuliano di Latina che ha realizzato un progetto di educazione civica inerente alla mafia, “con l’obiettivo di tenere vivo nella memoria il ricordo di persone che hanno sacrificato con coraggio e dedizione la loro intera vita per combattere questa piovra disumana apparentemente indistruttibile – scrivono gli stessi ragazzi – Per noi si sono privati della libertà, per noi si sono privati del desiderio di costruire una famiglia, per noi si sono privati della loro stessa vita. E noi dobbiamo portare avanti i loro ideali, affinché non sbiadiscano e inevitabilmente scompaiano col tempo. In conclusione, speriamo che questo lavoro, a cui abbiamo dedicato impegno e passione, colpisca gli animi di tutti, diffondendo consapevolezza e voglia instancabile di combattere”.

Il progetto è stato curato da tutti i docenti, “Un lavoro in sinergia che ha raccolto le competenze di tutti, sia docenti che studenti” ha detto la professoressa Rosa Moselli

Tante anche anche le iniziative in provincia di Latina. A Fondi il Comune organizza un evento dedicato a tutti gli studenti delle scuole superiori della città. L’incontro, che vedrà la partecipazione straordinaria del prefetto di Latina Maurizio Falco, è in programma dalle 10:30 a Palazzo Caetani e darà la possibilità ai ragazzi di esporre brevi riflessioni ma anche e soprattutto di fare domande sulla ricorrenza e, in generale, sul tema della malavita organizzata, purtroppo ancora di grande attualità. Ad Aprilia ieri l’apertura ufficiale del Villaggio della Legalità la tre giorni che il Comune ha dedicato alla ricorrenza del 23 maggio. Centro nevralgico delle manifestazioni sarà appunto il Villaggio della legalità allestito in piazza Roma, forum dedicato a cittadini e studenti delle classi apriliane. Gli studenti dell’Istituto Statale Secondario Superiore Teodosio Rossi di Priverno invece si confronteranno sul tema della mafia con il giornalista de La Repubblica Clemente Pistilli.