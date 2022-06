Covid, D’Amato: “Valori di trasmissione del virus ancora alti”

LATINA – Continua la discesa dei contagi da covid. Nel Lazio 2.888 i nuovi casi registrati nell’ultimo report (il 9 giugno), 3 i decessi (nessuno in provincia di Latina), lieve flessione dei ricoverati sia in area medica (negli ospedali del Lazio sono ricoverati per covid 478 pazienti gravi o a rischio di progressione grave della malattia) che in terapia intensiva (dove restano ricoverati 31 pazienti positivi al covid). Stabile al 12,6% il rapporto tra positivi e tamponi.

“Il valore Rt è stabile a 1 e il numero dei casi in diminuzione del 17% rispetto alla settimana precedente – ha sottolineato commentando i dati l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -. Ma questo non significa che il Covid è finito poiché i valori di trasmissione rimangono ancora alti e le reinfezioni sono frequenti”. D’Amato ha anche reso noto che è in calo l’incidenza a 624 casi ogni 100mila abitanti (la settimana precedente era a 838) e che è stabile l’indice di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva.